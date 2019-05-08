Олена Танасевич очолила Антикорупційний суд: що відомо про її нерухомість

Суддя з Харкова Олена Танасевич стала головою Вищого антикорупційного суду України. Її обрали на зборах суддів антикорупційного суду 7 травня.

Кандидатуру Танасевич підтримало 23 із 38 суддів. Вибори відбувались шляхом таємного голосування.

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Хто така Олена Танасевич?37-річна суддя закінчила Харківську юридичну академію, присягу судді склала у 2012 році. Раніше працювала суддею Печенізького районного суду Харківської області.



Її чоловік Михайло Танасевич займається бізнесом у Харкові.



За даними фундації DEJURE, Олена Танасевич не фігурувала у списку недоброчесних кандидатів до Вищого антикорупційного суду.

Нерухомість 24 з'ясувала, що відомо про нерухомість сім'ї новоспеченої голови Антикорупційного суду України.

В електронній декларації за 2018-й рік Олена Танасевич вказала 2 квартири та одразу 24 земельні ділянки.

Квартира площею 56,7 метрів квадратних у Харкові зареєстрована на чоловіка судді Михайла Танасевича. На момент набуття у 2007-му році її оцінили у 252,5 тисячі гривень.

Чоловік голови Антикорупційного суду вніс у декларацію ще одну квартиру у Харкові, площею 67,4 метрів квадратних, якою він володіє понад 20 років (з 1998 року).



Сім'я Танасевич має дві квартири у Харкові

Що відомо про десятки земельних ділянок?

У селі Сонячному неподалік від Запоріжжя сім'я Танасевич володіє 17 земельними ділянками площею по 20 000 метрів квадратних (2 га) кожна. Ще одна їхня ділянка у цьому ж населеному пункті має площу 4 гектари.

Також в декларацію внесено дані про 3 земельні ділянки площею від 20 000 до 80 000 метрів квадратних у населеному пункті Бражківка Ізюмського району Харківської області. Власницею цих ділянок зазначена громадянка України Тетяна Грицаченко.

Ще дві ділянки площею 1000 та 1200 метрів квадратних записані на чоловіка судді Михайла Танасевича. Вони були придбані за 109 300 та 268 700 гривень відповідно.

Разом з чоловіком Олена Танасевич є співвласниками компанії "Енергетична альтернатива". Чоловік судді, окрім цього володіє фірмами "Серафім Солар Україна" та "Євро Енерджи", які спеціалізуються на сонячній енергетиці.

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Спілкуючись з журналістами після обрання головою Антикорупційного суду Олена Танасевич відмовилася називати розмір своєї зарплати, місце роботи чоловіка і походження земельних ділянок.

За 2018-й вона задекларувала 245 тисяч гривень заробітної плати за основним місцем роботи у Територіальному управлінні Державної судової адміністрації України у Харкiвській областi.