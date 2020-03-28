Нестача місць у моргу та обладнання: страшні реалії спалаху коронавірусу у США

США обігнали Китай за кількістю уражених коронавірусом. На вулицях Нью-Йорка розмістили мобільні морги, наймовірніше, для померлих від COVID-19. Що діється у США і чому одна з найрозвиненіших країн світу виявилася не готовою до пандемії коронавірусу – читайте на сайті.

Кількість заражених COVID-19 у США вже сягнула понад 96 тисяч. Це найвищий показник у світі. Наприкад, у Китаї, звідки поширилася недуга, інфікованих трохи більше 81 тисячі. Найбільш ураженим штатом є Нью-Йорк. Тут більш як половина усіх заражених в Америці.

Нестача місць у моргах, обладнання та тестів

Біля двох лікарень Нью-Йорка навіть встановили з двадцять рефрежираторів (мобільні морги). Так готуються до стрімкого збільшення жертв коронавірусу. Це при тому, що місцеві морги розраховані на 900 померлих в день.

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"В останнє у Нью-Йорку вживали такі заходи після терактів 11 вересня 2001 року", – йдеться у статті видання CNN.



Рефрижератори для тіл на вулицях Нью-Йорка / Фото Getty images



Мобільні рефрижератори для тіл на вулицях Нью-Йорка / Фото Getty images



Востаннє мобільні морги на вулицях Нью-Йорка встановлювали 11 вересня 2001 року / Фото Getty images

Але нестача місць у моргах – це не єдина проблема. Через COVID-19 не тільки в Україні не вистачає захисного одягу. В багатьох американських лікарнях кажуть, що лікарі не забезпечені масками та одягом.

У нас немає того, чим в ідеалі ми мали б бути забезпечені. Я про те, що в ідеалі нам би мали надати захисний одяг, що повністю закриває тіло, і маски типу N-95,

– сказала медсестра в лікарні Буффало Шарон Хаак.

У такій розвиненій країні як США – не вистачає устаткування.

"У нас абсолютно реальна проблема – нестача обладнання. Як у світових війнах потрібні снаряди, так і нам зараз потрібні апарати вентиляції легенів", – зазначив губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.

На весь штат Нью-Йорк таких апаратів 5 тисяч, а за оцінкою фахівців у розпал епідемії може знадобитися 30 тисяч. Не краща ситуація і в інших штатах. Проблем додає і брак тестів.

"Ми як терапевти відчуваємо розпач, бо до нас приходять пацієнти, вони бояться, що у них може бути коронавірус, а ми не можемо їм провести тест", – розповів терапевт в лікарні Селлвуд Монік Прічер.

Чому в США так багато заражених

Таких проблем можна було б уникнути, якби дії влади були узгодженими, вважають американські експерти. Адже нині кожен штат самостійно визначає обмеження. Карантин ввели лише у третині штатів, але це не стримало поширення коронавірусу, натомість призвело до рекордного безробіття. Понад три мільйони американців заявили про втрату роботи.

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Президент у своїх щоденних брифінгах намагається заспокоїти співгромадян: мовляв у Білому Домі роблять все, аби втрати були мінімальними.

Коли у США чекають серйозного спалаху коронавірусу

Водночас, американські науковці кажуть, що пік епідемії в США слід очікувати в середині квітня. На думку експертів поважного американського видання Politico, Білий дім мав би почати діяти ще у грудні, коли в Китаї виявили перші випадки коронавірусу.

"П'ять чиновників нам заявили, що Трамп почав належним чином оцінювати загрозу спалаху коронавірусу після багатьох тижнів ігнорування цієї проблеми та применшення загроз, а тепер його адміністрація почала пришвидшено шукати вирішення питань, які можна було розв'язати ще кілька місяців тому", – повідомило видання.

Фінансова допомога

26 березня адміністрація Трампа узгодила з Сенатом рекордний пакет допомоги для порятунку економіки та підтримки американців. Кожному громадянину одноразово виплатять 1200 доларів допомоги і додатково на дитину – 500 доларів. А реальний прожитковий мінімум у США становить 1600 доларів на одного дорослого.



Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу