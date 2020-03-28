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      Нестача місць у моргу та обладнання: страшні реалії спалаху коронавірусу у США

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      США обігнали Китай за кількістю уражених коронавірусом. На вулицях Нью-Йорка розмістили мобільні морги, наймовірніше, для померлих від COVID-19. Що діється у США і чому одна з найрозвиненіших країн світу виявилася не готовою до пандемії коронавірусу – читайте на сайті.

      Кількість заражених COVID-19 у США вже сягнула понад 96 тисяч. Це найвищий показник у світі. Наприкад, у Китаї, звідки поширилася недуга, інфікованих трохи більше 81 тисячі. Найбільш ураженим штатом є Нью-Йорк. Тут більш як половина усіх заражених в Америці.

      Нестача місць у моргах, обладнання та тестів

      Біля двох лікарень Нью-Йорка навіть встановили з двадцять рефрежираторів (мобільні морги). Так готуються до стрімкого збільшення жертв коронавірусу. Це при тому, що місцеві морги розраховані на 900 померлих в день.

      Зверніть увагу Коронавірус у США: у Нью-Йорку госпіталізують лише "найважчих", по двоє в одну палату

      "В останнє у Нью-Йорку вживали такі заходи після терактів 11 вересня 2001 року", – йдеться у статті видання CNN.

      морги Нью-Йорк
      Рефрижератори для тіл на вулицях Нью-Йорка / Фото Getty images

      морги Нью-Йорк
      Мобільні рефрижератори для тіл на вулицях Нью-Йорка / Фото Getty images

      намет-морг у Нью-Йорку
      Востаннє мобільні морги на вулицях Нью-Йорка встановлювали 11 вересня 2001 року / Фото Getty images

      Але нестача місць у моргах – це не єдина проблема. Через COVID-19 не тільки в Україні не вистачає захисного одягу. В багатьох американських лікарнях кажуть, що лікарі не забезпечені масками та одягом.

      У нас немає того, чим в ідеалі ми мали б бути забезпечені. Я про те, що в ідеалі нам би мали надати захисний одяг, що повністю закриває тіло, і маски типу N-95,
      – сказала медсестра в лікарні Буффало Шарон Хаак.

      У такій розвиненій країні як США – не вистачає устаткування.

      "У нас абсолютно реальна проблема – нестача обладнання. Як у світових війнах потрібні снаряди, так і нам зараз потрібні апарати вентиляції легенів", – зазначив губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.

      На весь штат Нью-Йорк таких апаратів 5 тисяч, а за оцінкою фахівців у розпал епідемії може знадобитися 30 тисяч. Не краща ситуація і в інших штатах. Проблем додає і брак тестів.

      "Ми як терапевти відчуваємо розпач, бо до нас приходять пацієнти, вони бояться, що у них може бути коронавірус, а ми не можемо їм провести тест", – розповів терапевт в лікарні Селлвуд Монік Прічер.

      Чому в США так багато заражених

      Таких проблем можна було б уникнути, якби дії влади були узгодженими, вважають американські експерти. Адже нині кожен штат самостійно визначає обмеження. Карантин ввели лише у третині штатів, але це не стримало поширення коронавірусу, натомість призвело до рекордного безробіття. Понад три мільйони американців заявили про втрату роботи.

      До слова У США не вистачає масок та ліжок: чи зможе Трамп перемогти коронавірус

      Президент у своїх щоденних брифінгах намагається заспокоїти співгромадян: мовляв у Білому Домі роблять все, аби втрати були мінімальними.

      Коли у США чекають серйозного спалаху коронавірусу

      Водночас, американські науковці кажуть, що пік епідемії в США слід очікувати в середині квітня. На думку експертів поважного американського видання Politico, Білий дім мав би почати діяти ще у грудні, коли в Китаї виявили перші випадки коронавірусу.

      "П'ять чиновників нам заявили, що Трамп почав належним чином оцінювати загрозу спалаху коронавірусу після багатьох тижнів ігнорування цієї проблеми та применшення загроз, а тепер його адміністрація почала пришвидшено шукати вирішення питань, які можна було розв'язати ще кілька місяців тому", – повідомило видання.

      Фінансова допомога

      26 березня адміністрація Трампа узгодила з Сенатом рекордний пакет допомоги для порятунку економіки та підтримки американців. Кожному громадянину одноразово виплатять 1200 доларів допомоги і додатково на дитину – 500 доларів. А реальний прожитковий мінімум у США становить 1600 доларів на одного дорослого.

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      Автор: Марія Савчук
      Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Дональд Трамп Новини США Коронавірус COVID-19
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