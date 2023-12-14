Нестору Шуфричу продовжили запобіжний захід: скільки він ще перебуватиме під вартою
Джерело:Суспільне
У Києві суд 14 грудня продовжив Нестору Шуфричу запобіжний захід. Народний депутат далі перебуватиме під вартою.
Варто зазначити, що Шуфричу оголошували підозру у державній зраді. Сторона захисту також зазначила, що не погоджується з рішенням суду продовжити запобіжний захід.
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Шуфрича залишили під вартою
Адвокат народного депутата від забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" – Олександр Тананакін заявив, що Печерський районний суд Києва постановив, що Шуфрич перебуватиме під вартою до 9 лютого 2024 року.
Тананакін також зазначив, що захист народного депутата уже готується апелювати нове рішення суду. Варто наголосити, що раніше суд вже продовжував запобіжний захід Нестору Шуфричу у листопаді 2023 року. Тоді нардепу також продовжили перебування у СІЗО до 2 місяців, до грудня 2023 року.
Нардепа звинувачують у держзраді
- Служба безпеки України 15 вересня провела обшук за місцем проживання відомого члена забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича. Все це відбувалося в селищі Козин, що неподалік від Києва.
- Під час обшуку співробітники СБУ виявили колекцію російських і радянських орденів.До того ж у Шуфрича знайшли численні предмети, прикрашені символікою супротивників України.
- Слідчі СБУ виявили, що в цій справі фігурує мережа російського шпигунства, яку створив колишній нардеп Володимир Сівкович, який також був співробітником ФСБ. Серед завдань, поставлених Шуфричу, було проведення підривної діяльності в інформаційному просторі.
- Обвинувачений нардеп послідовно поширював наративи, узгоджені з кремлівським порядком денним, стверджуючи, що українська держава – це штучна конструкція, що Україна та Росія мають спільну історію, а українці та росіяни – по суті, одна нація.
- Ці дії були спрямовані на культивування проросійських настроїв в українському суспільстві. Детальніше про скандали та політичне життя Нестора Шуфрича – читайте у матеріалі.