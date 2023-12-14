Нестору Шуфричу продовжили запобіжний захід: скільки він ще перебуватиме під вартою

У Києві суд 14 грудня продовжив Нестору Шуфричу запобіжний захід. Народний депутат далі перебуватиме під вартою.

Варто зазначити, що Шуфричу оголошували підозру у державній зраді. Сторона захисту також зазначила, що не погоджується з рішенням суду продовжити запобіжний захід.

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Шуфрича залишили під вартою

Адвокат народного депутата від забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" – Олександр Тананакін заявив, що Печерський районний суд Києва постановив, що Шуфрич перебуватиме під вартою до 9 лютого 2024 року.

Тананакін також зазначив, що захист народного депутата уже готується апелювати нове рішення суду. Варто наголосити, що раніше суд вже продовжував запобіжний захід Нестору Шуфричу у листопаді 2023 року. Тоді нардепу також продовжили перебування у СІЗО до 2 місяців, до грудня 2023 року.

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