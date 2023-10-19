Неоднозначний крок: навіщо Нетаньягу провів телефонну розмову з Путіним

В Ізраїлі продовжується збройний конфлікт з ХАМАС. Чимало світових політиків намагаються знайти шляхи його вирішення. Втручається у цей процес і президент країни-терористки Владімір Путін.

Днями повідомлялося, що він говорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Його дзвінок Путіну вкрай неоднозначно сприйняли в Ізраїлі. Про це 24 Каналу зазначив політолог Ігор Рейтерович.

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Наміри Путіна

16 жовтня Беньямін Нетаньягу провів телефонну розмову з Владіміром Путіним. Як наслідок, пропагандистські ЗМІ повідомляли, що Росія буцімто готова проводити роботу щодо "мирного врегулювання конфлікту політико-дипломатичними засобами".

"Його дзвінок Путіну вкрай неоднозначно сприйняли в Ізраїлі. Багато хто критикував цю історію. Єдине, що казали, мовляв, Нетаньягу через Путіна хотів передати якісь застереження для Ірану або радикального крила ХАМАС, або Хезболли, або Сирії, що їм не треба втручатися у цю війну і виступати на боці терористів. Ізраїль відповідатиме", – відзначив політолог.

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Канцелярія ізраїльського уряду деталі розмови не навела. Як писало видання The Times of Israel, очільник Кремля у своїх заявах критично ставився до Ізраїлю після нападу ХАМАС. Навіть порівнював країну з німецькою армією Другої світової війни.

"Все, що робить Росія, вона своїми руками знищує можливості для нормального діалогу між Ізраїлем і Росією", – додав до своїх слів Ігор Рейтерович.

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