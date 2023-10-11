"ХАМАС гірший за ІДІЛ": Нетаньягу показав моторошне фото з дитячої спальні
Джерело:Беньямін Нетаньягу
У звільнених від бойовиків ХАМАС населених пунктах знайшли сотні тіл закатованих ізраїльтян. Терористи не шкодували навіть немовлят.
Прем'єр Ізраїлю поділився жахливою світлиною. На ній – закривавлена дитяча кімната.
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Гірші за найгірших
Глава ізраїльського уряду опублікував фото дитячої спальні. Абсолютно все у ній – заплямоване кров'ю. Криваві плями є й на підлозі, й на стіні.
"Хамас гірше за ІДІЛ",
– підписав світлину Нетаньягу.
Уся суть паленстинських бойовиків – в одному кадрі / Фото Беньямін Нетаньягу
Жахлива знахідка в кібуцах Кфар-Азі та Беері
У звільненому кібуці Кфар-Аза ЦАХАЛ продовжує вивозити тіла ізраїльтян із їхніх власних будинків. З понад 200 людьми жорстоко розправилися бойовики. Солдати розповідають, що серед закатованих терористами – 40 дітей.
Відомо, що деяким немовлятам бойовики відривали голови. Є цілі родини, розстріляні просто у своїх ліжках.
Інша моторошна картина постала перед ізраїльськими військовослужбовцями у кібуці Беері. Там знайшли понад 100 тіл вбитих мирних жителів.
Інші військові злочини терористів: що відомо
- З перших днів нападу на Ізраїль у мережі з'являлися кадри вбивств і знущань зі звичайних ізраїльтян. Бойовики катували і викрадали, зокрема, жінок, дітей і літніх людей.
- На одному із таких приголомшливих фото – громадянка Німеччини Шані Лук. Вона поранена із неприродньо викривленою ногою лежала у пікапі бойовиків. Про подальшу долю дівчини розповіла її матір.
- У той день Шані Лук перебувала на фестивалі електронної музики біля кібуцу Реїм – за 30 кілометрів від сектору Гази. Саме відвідувачі цього заходу стали одними із перших жертв бойовиків.
- Наразі відомо про 1200 загиблих ізраїльтян. Їхня кількість може зростати.
- Нагадаємо, що палестинські бойовики заявили, що утримують понад 130 заручників. Вони пригрозили, що будуть вбивати їх та викладати в інтернет відео страти, якщо Ізраїль й надалі битиме по Сектору Гази.
- Так, вони вбили літню ізраїльтянку. Про загибель жінки дізналася її онука, коли зайшла у фейсбук. На сторінці бабусі бойовики виклали відео її вбивства.
- Терористи захоплювали у полон цілі сім'ї. Момент викрадення родини Йоні Ашера потрапив у мережу. Чоловік звернувся до терористів із закликом обміняти свою родину на самого себе.