У Нетаньягу немає політичного майбутнього: як впливають заяви прем'єра на відносини із США

Очільник ізраїльського уряду напряму відкинув американський план повоєнного устрою Сектора Гази. Цей виклик Вашингтону може лише прискорити відставку Беньяміна Нетаньягу, який перешкоджає миротворчим зусиллям США.

Про це 24 Каналу розповів головний редактор ізраїльського видання "Деталі" Еміль Шлеймович. На його думку, провокативні заяви Нетаньягу вплинуть на ставлення США до його уряду, але не на ставлення до Ізраїлю вцілому.

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Навіщо Нетаньягу робить такі заяви

Беньямін Нетаньягу вже не вперше заявляє, що не бажає виводити з Сектору Гази військовий контингент після завершення наземної операції. Це повністю суперечить намірам Сполучених Штатів щодо мирного урегулювання ситуації в регіоні.

Позицію США раніше висловив Ентоні Блінкен, який пропонує передати владу в Секторі Гази політикам з Палестинської автономії під контролем миротворчих сил. Це може наблизити Палестину до незалежності в межах концепції "2 народи, 2 держави", яку сторони прагнули втілити у 1990-х. Однак ця ідея є непопулярної серед правих виборців Ізраїлю, на яких спирається чинний уряд.

"Нетаньягу постійно суперечить американцям, змушуючи їх зазнавати репутаційних втрат. Найпростіше пояснення – прем’єр виголошує такі заяви задля того, щоб зберегти прихильність своїх більш радикальних коаліційних партнерів, які розглядають поточну війну Ізраїлю як можливість окупувати Сектор Гази й розширити свої кордони", – пояснив Шлеймович.

Це досить небезпечні ідеї, адже розширення кордонів Ізраїлю можливе лише коштом винищення чи депортації 2 мільйонів місцевих мешканців. Якщо це втілити у життя, міжнародна підтримка Ізраїлю остаточно зійде на пси.

Чи можливий розкол між урядами США та Ізраїлю

Варто розуміти й контекст відносин Нетаньягу та Байдена: правоцентристський прем’єр Ізраїлю не приховував своїх симпатій до республіканської партії взагалі та Дональда Трампа зокрема. Водночас після свого повернення до влади Нетаньягу намагався чинити вплив на судову гілку влади задля послаблення її повноважень.

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Це створило напругу між демократичною адміністрацією Байдена та авторитарними ухилами ізраїльського прем’єра, яка ледь не поглибилася до накладення санкцій Сполученими Штатами. І хоча події 7 жовтня на мить об’єднали Вашингтон і Тель-Авів, немає гарантій, що політика Нетаньягу не породить нових протиріч.

"Питання полягає в тому, що США хотіли б відставки Нетаньягу, адже з будь-яким іншим політиком Вашингтону було би легше знайти спільну мову. На цьому тлі є вкрай показовим, що рівень підтримки правлячої коаліції, очолюваної Нетаньягу, впав практично на 30%, що означає, що на наступних виборах чинний уряд програє", – припустив ізраїльський журналіст.

: В ізраїльському парламенті засідають 120 депутатів. З них коаліція, очолювана Нетаньягу, на виборах у 2022 році змогла здобути 64 місця. Тепер же, якби нові вибори були проведені, права коаліція отримала б лише 44 місця й не змогла б створити більшість. Тому досить ймовірно, що після завершення війни парламент проголосує вотум недовіри Нетаньягу.

Водночас глобально відносини США та Ізраїлю не погіршають, адже не зважаючи на контроверсійність Нетаньягу, Вашингтон продовжує забезпечувати ізраїльську армію усім необхідним.

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