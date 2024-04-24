Росіяни зжирають одне одного у Маріуполі: є 2 фактори, що вказують на провали
У Маріуполі в ніч на 23 квітня лунали вибухи та була пожежа. Окупаційна влада міста спростовує ці новини, кажучи, що це звуки "грому". Росіяни ніколи не скажуть, що відбувається в окупованому Маріуполі насправді.
Про це розповів 24 Каналу депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зауваживши, що українські військові попереджали, що росіянам у тимчасово окупованому Маріуполі не буде легко. Він додав, що заплановані ними будівництва залізничного шляху та інфраструктури зазнаватимуть невдач постійно.
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Проблеми окупантів у Маріуполі
Дмитро Забавін зазначив, що, окрім плану запустити залізничне сполучення з Росії до Маріуполя, окупанти також хочуть побудувати автошлях, оминаючи Маріуполь. Росіяни роблять це для того, щоб знизити навантаження на ту дорогу, яка є з Ростовської області через міста Новоазовськ та Маріуполь.
Ми бачимо, що ці плани зустрічають супротив. Є 2 фактори: вибухи, які відбуваються та росіяни, які роблять все (будівництво – 24 Канал) неякісно. Вони розкрадають та не дотримуються термінів виконання будівельних робіт у Маріуполі. Я думаю, що в них нічого не вийде,
– сказав він.
Корупція у Маріуполі
Депутат Маріупольської міської ради розповів, що заступника Сергея Шойгу Тимура Іванова, який керував так званою відбудовою Маріуполя, звинувачують у розкраданні грошей, виділених на будівництво.
У банці з павуками почались процеси – вони (окупанти – 24 Канал) почали зжирати один одного за сфери впливу та за гроші. Я думаю, будуть ще неодноразові приклади звинувачень у корупції. Будуть і певні суперечки із застосуванням зброї, тому що це росіяни – вони по-іншому не можуть,
– наголосив Дмитро Забавін.
Останні новини Маріуполя
- Радник мера Маріуполя повідомив, що у місті вранці 19 квітня пролунали вибухи. Відомо про влучання по пункту управління росіян. Перед цим посадовець розповідав, що росіяни розслабилися, бо в місті давно не було прильотів.
- Нещодавно німецька компанія Knauf потрапила під вогонь критики. Згідно з журналістським розслідуванням, корпорація допомагала росіянам відбудовувати знищений ними ж Маріуполь. Відтак, стало відомо, що німецький виробник будматеріалів повністю згортає свою діяльність в Росії після понад 30 років роботи на російському ринку.
- Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів, що в окупованому місті люди встають у довжелезні черги за талончиками для отримання послуг. Там вирує дефіцит товарів.