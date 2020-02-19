Невдала анексія: яка помста чекає на Лукашенка від Путіна

Володимир Путін вирішив змінити конституцію своєї країни, щоб залишитися при владі і після 2024 року, коли в нього закінчиться черговий термін повноважень. В цьому, напевно, немає ніякої особливої новини. Але агенство Bloomberg нещодавно повідомило про те, що спонукало російського диктатора на цей крок.

По данным источников издания, изначально Путин собирался уговорить Александра Лукашенко "возродить умирающее соглашение о создании сверхдержавы". Но Лукашенко категорически отказался жертвовать своим положением президента независимого государства ради некоего особого статуса в будущем общем парламенте.

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Россияне попытались принудить Лукашенка к слиянию, подняв цены на нефть для белорусских потребителей, однако даже это не заставило "бацьку" передумать. Он даже стал искать альтернативные источники поставок нефти в свою страну, которая полностью зависит от импорта российских углеводородов.



Александр Лукашенко

Когда у путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова журналисты спросили, правда ли Москва предлагает Минску отказаться от суверенитета, тот ответил: "Нет, это не так. Президенты говорят об углублении интеграции в рамках союзного государства". Прошло всего два дня и на эти слова ответил уже сам Лукашенко: "Они понимают интеграцию как поглощение Беларуси. Это не интеграция, это инкорпорация".



Дмитрий Песков

Белорусский президент, вроде бы, против полного объединения. Да, но не совсем. На самом деле, весь вопрос в том, у кого останется власть. Послушайте его цитату: "никакого вхождения Беларуси в Россию быть не может. Но я пошутил (в каждой шутке есть доля шутки): единое государство возможно – если Россия вступит в состав Беларуси, если белорусский президент станет президентом этого объединенного государства. Не обязательно Лукашенко".

То есть если ему самому дадут порулить, то, надо понимать, он готов забыть и о независимости, и о том, что тысячи белорусов пишут ему письма с просьбой не объединяться с Россией. (Об этом он сам рассказывал, кстати).

Но, конечно, Путину такой вариант не годится. Он Лукашенко презирает, считает его диким колхозником, поэтому ключи от Кремля ему точно не отдаст. Но вот отомстить строптивому белорусу наверняка попробует.

Что известно о союзной державе Белоруссии и России?Это конфедеративный союз двух стран. Он предусматривает поэтапное создание единого экономического, таможенного, валютного, военного, юридического, гуманитарного, культурного, а в конечном итоге – и политического пространства.

Последние несколько недель Москва гудит от слухов о намерении Путина начать еще одну военную операцию в Европе. Якобы он пойдет на это, чтобы повысить свой полумертвый рейтинг перед голосованием об изменениях в конституцию. В этих условиях Лукашенко начал нервничать. Он, конечно, очень самоуверенный. Но все равно понимает, что россияне обязательно снимут его с трона, если только он даст малейшую возможность.

17 февраля Лукашенко заявил, что "у границ Белоруссии увеличивается военная активность соседних государств". Что это за государства, он не уточнил, зато объявил о желании принять участие в военных учениях стран НАТО.

Более того, в конце января он полностью поменял все военное руководство Белоруссии. Судя по всему, он не очень доверяет тем генералам, которые давно уже находятся на высших постах. И, скорее всего, правильно делает. Я уверен, что половина белорусских генералов работает и на Москву тоже.

Но для военного вторжения и захвата власти Кремлю нужен повод. Вторжение в Украину, например, он объяснил Майданом. Чтобы нечто подобное началось и в Минске, Путин и его люди начинают отключать белорусам нефть.

Смысл тут простой: без нефти Лукашенко долго не протянет – экономика посыпется, на улицах начнутся бунты, а российская армия "поможет братскому народу".

Почему между Россией и Белоруссией возникли споры о нефте?► В начале 2020 года Россия на несколько дней прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси, потому что не было новых контрактов.

► По результатам трех телефонных переговоров Лукашенко с Путиным и Медведевым, стороны таки договорились о поставках нефти без контракта. Тогда же Лукашенко поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.

► Белорусский президент хотел привлечь США или Саудовскую Аравию, которые являются одними из самых больших конкурентов России на нефтяном рынке.

► Впоследствии Лукашенко заявил, что российская сторона не выполняет ранее достигнутых договоренностей о ценах на газ для республики при продаже "Газпрому" белорусской газотранспортной системы.

► Россия отказала Беларуси в скидках на нефть и газ. Последняя смогла добиться лишь того, чтобы не платить премии поставщикам.

Белорусский "бацька" понимает, что без нефти у него точно начнутся неприятности. Поэтому уже пообещал отбирать необходимое ее количество из транзитного трубопровода.

Путин, усами своего Пескова, уже заявил, что у Лукашенко просто эмоции зашкаливают, но он с ним продолжит говорить. Эти слова надо расценивать так: "Белорусские партизаны, сдавайтесь, вы окружены, сопротивление бесполезно". В Москве именно такие разговоры называют конструктивным диалогом.

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Лукашенко пытался просить помощи на Западе, но там с ним говорить не хотят. Совет ЕС 17 февраля продлил действие экономических и дипломатических санкций, введенных против Минска. Европейцы, может, и хотят сейчас помочь батьке в противостоянии с Путиным, но не могут.

За годы его правления слишком много белорусских оппозиционеров пропали без вести, погибли или изгнаны из страны. Слишком радостно и слишком цинично сам Лукашенко топтал права человека, свободу слова и честные выборы. После всего этого в Европе ему уже никто помогать не станет. Он остался один на один с монстром, уменьшенной копией которого стал сам. И теперь этот монстр готов сожрать его самого.

Сейчас в этом сюжете начинается самое интересное. Москва дает понять, что в этот раз Лукашенко не отвертится. Ему дают две опции:

Первая : с позором отдать на растерзание Путину всю свою страну, но обеспечить лично себе и своим потомкам безбедную жизнь в Москве.

: с позором отдать на растерзание Путину всю свою страну, но обеспечить лично себе и своим потомкам безбедную жизнь в Москве. Вторая : начать сопротивляться и, скорее всего, проиграть, потеряв вообще все.

: начать сопротивляться и, скорее всего, проиграть, потеряв вообще все. Впрочем, пока у него есть и третий вариант – провести досрочные, по-настоящему демократические выборы. Ну а потом мирно сдать страну преемнику, который сможет уже попросить, и получить помощь от Запада для сохранения независимости.

Что бы он там не решил, для Украины очень важно, чтобы Беларусь оставалась независимой страной. Поэтому нам нужно поддерживать все силы и процессы, которые не позволят Путину осуществить еще одну аннексию.

Обострение на Донбассе

Белорусские леса российскому диктатору пока только снятся, сейчас ему необходимо как-то выгребать из украинских степей на Донбассе. Там он санкционировал очередное обострение ситуации, чтобы заставить Киев пойти на уступки. Утром 18 февраля боевики пошли в наступление, которое, к счастью, удалось отбить.

Бой возле Золотого: краткие факты

18 февраля 2020 года оккупационные войска обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный;

Погиб один украинский солдат, трое получили легкие ранения, двое – контузию;

Среди потерь врага: четверо погибших, шестеро ранены;

Бой длился примерно от 5 утра до 10.30;

Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года.

Но остался вопрос: что это было? Я попробую дать ответ с точки зрения самого хозяина Кремля. Пару дней назад между украинским и российским президентом состоялся телефонный разговор. В ходе этой беседы Зеленский, видимо, сказал что-то такое, что очень обидело или оскорбило Путина.

На сайте Кремля очень долго даже не было новости о том, что этот разговор вообще состоялся, а такое редко случается. Суть проблемы в том, что Киев настаивает на изменении крайне невыгодных минских соглашений, подписанных еще пять лет назад бывшим президентом Петром Порошенко.



Петр Порошенко

Москва требует их исполнения в нынешнем виде – с особым статусом, с какой-то народной милицией и народной прокуратурой, с русским вторым государственным и так далее. В общем, она добивается реинтеграции оккупированных территорий на российских условиях.

Причем Путину крайне важно закончить эту историю быстро, в течение одного года. Он надеется, что Запад начнет снимать с него экономические санкции до выборов в Госдуму 2021 года.

Без снятия этих санкций российская экономика не оживет. Соответственно, российское население не обеспечит стопроцентной поддержки "Единой "России. И таким образом план передачи власти от Путина к Путину сильно усложнится или даже вообще сорвется.

В общем, Кремль хочет:

во-первых, избавиться от Донбасса;

во-вторых, избавиться от Донбасса на своих условиях;

в-третьих избавиться от Донбасса на своих условиях как можно скорее.

Поскольку Киев все никак не соглашается выполнять эти требования, терпение у Москвы лопнуло. Кремль решил припугнуть молодого и неопытного выскочку, который неизвестно что о себе там думает. Отсюда – сегодняшняя попытка боевиков прорвать фронт.

Путин помнит, как именно ему удалось напугать Порошенко, выкрутить ему руки и заставить подписать убийственные для Украины Минские соглашения. Это произошло в условиях мощнейшего военного давления, захлопывался тогда Дебальцевский котел.

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Сейчас Путин дает понять, что может провести аналогичную военную операцию, если Украина продолжит упираться и не впишет в свою конституцию "особый статус" для оккупированных территорий. Я думаю, он блефует. Вылазки боевиков, конечно, будут, и не одна. Но на масштабное наступление с танками и бомбардировщиами он едва ли решится:

► Во-первых, украинская армия сейчас намного сильнее, чем была пять лет назад;

►Во-вторых, задача Путина – избавиться от санкций, а не получить новые. Если в атаку пойдут танковые клинья, то и американцы, и Европа усилят санкционное давление и утопят экономику РФ. А перед выборами в Думу Кремлю это совсем не нужно.

Поэтому сейчас Украине надо твердо держать свои позиции и ни в коем случае не соглашаться на выполнение минских соглашений в их текущем виде.

Более того, можно даже заявить, что если незаконные "ЛНР" и "ДНР" до осени не будут распущены, а граница не перейдет под контроль Украины, то Киев будет обсуждать мирное урегулирование с уже следующим президентом РФ.

В этом нет ничего ужасного. В свое время сам Путин заявлял, что не хочет вести диалог с Порошенко. Зеленский тоже может сказать: "с Путиным больше не о чем говорить".

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Ну, например "Будем ждать следующего президента России, который покажет готовность договариваться. Когда там поменяется власть, мы, конечно, не знаем, но готовы подождать". Вы же помните, что Путину крайне важно разобраться с этой проблемой до сентября 2021 года. От этого зависит его политическое выживание.

Поэтому я уверен, что он согласится на выполнение всех украинских условий, если поймет, что шутки кончились и вопрос теперь стоит ребром.