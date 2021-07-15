Згодом туди прибули силовики, які затримали всіх учасників інциденту. Це трапилося 15 липня.

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Під час конфлікту "замінували"

Там мали провести аукціон з продажу земельної ділянки в Білгород-Дністровському районі. Проте не повідомили, про яку саме ділянку мовиться.

Коли невідомі почали блокувати залу, туди викликали правоохоронців. Також під час конфліктної ситуації надійшло повідомлення, що ця будівля замінована.

Правоохоронці приїхали та почали обшукувати цих людей. У них вилучили ніж і 2 перцевих балончики.



Правоохоронці обшукують учасників інциденту / Фото Нацполіції

Всіх 17 молодих чоловіків відвезли у відділок. Це було потрібно, щоб встановити їхні особи та взяти покази.

Також у цю будівлю приїхали вибухотехніки. Вони не виявили там жодної вибухівки.

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Почали кілька розслідувань

Правоохоронці почали розслідування за статтею про хуліганство. Також почали встановлювати доцільність зберігання ножа та балончиків в межах провадження про незаконне поводження зі зброєю,

Окрім цього відкрили кримінальне провадження за статтею про свідомо неправдиве повідомлення про небезпеку громадян. Наразі намагаються встановити особу, яка повідомила про замінування.



Вибухотехнік обшукує будівлі бізнес-центру в Одесі / Фото Нацполіції