Невідомі дівчата влаштували еротичне шоу на вулицях Рівного: відео 18+
У центрі Рівного помітили автомобіль, на даху якого їхали напівроздягнені дівчата.
Як зазначають очевидці, такий безкоштовний стриптиз вони спостерігали в центрі міста в ніч на 22 червня.
Дивіться також: У центрі Львова пара зайнялася сексом на даху багатоповерхівки: відео 18+
На відео видно, як двоє дівчат топлес висунулись крізь люк автомобіля на місцевій реєстрації.
З одягу на них були лише чорні стрінги та темні окуляри на обличчі.
Дивіться відео, як голі дівчата їздять центром Рівного:
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі