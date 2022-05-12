Невже українці мають стати на коліна, – Боррель потужно звернувся до противників надання зброї

Жозеп Боррель емоційно звернувся до тих, хто виступає проти надання Україні зброї. Він зауважив, що війни закінчуються переговорами. Але їх потрібно проводити "з позиції сили".

Глава дипломатії Європейського Союзу наголосив, що українцям необхідно допомогти прийти до такої позиції. Це – пріоритетне завдання.

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Я питаю цих людей: хіба не відіграє ролі те, як закінчиться ця війна? Невже українці мають стояти на колінах, роздерті росіянами? Ви цього хочете?

– запитав Боррель.

Глава дипломатії ЄС підтримує Україну. Зокрема, у квітні відвідав Київ, а також – побував у Бучі, звільненій від російських загарбників. Боррель був шокований звірствами, які вчинили окупанти. Після візиту він заявив, що Україна – переможе й стане ще сильнішою. Тим часом ЄС підтримуватиме її на кожному кроці.

Україна має позитивні новини

Цього тижня глава дипломатії ЄС також заявив, що потрібно розглянути можливість арешту заморожених валютних резервів Росії. Боррель наголосив: ці гроші варто передати на відбудову України після війни.

Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні 11 травня заявив, що має низку позитивних для оборони України новин.

Зокрема, президент розповів, що Палата представників Конгресу США схвалила новий пакет підтримки для України. На черзі – голосування у Сенаті США. Тоді документ передадуть на підпис президенту Джо Байдену. У новому пакеті підтримки мовиться про майже 40 мільярдів доларів.

Окрім того, український лідер відзначив ленд-ліз для України. Зеленський заявив, що це – історичне рішення. Президент пояснив, що ленд-ліз – це схема передавання усього, що необхідне Україні для оборони. Зеленський наголосив: "Хоча формально це ніби позика, але по суті вона настільки вигідна, що називати її позикою некоректно".

За словами Зеленського, тепер Україна отримає доступ до:

сучасної зброї;

боєприпасів;

обладнання.

Президент наголосив, що російські загарбники не мають жодних шансів. Україна звільнить своїх людей та свої території. Зеленський зауважив, що травень 2022 року матиме для історії особливе значення.

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