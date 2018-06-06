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Нейромережу навчили заплутувати системи розпізнавання облич

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Нейромережа навчилася міняти знімки та обманювати системи розпізнавання облич
Нейромережа навчилася міняти знімки та обманювати системи розпізнавання облич / Фото з вільних джерел

Команда вчених із Університету Торонто розробила інструмент, який призначений завадити системам розпізнавання облич успішно виконувати свою задачу. Винахід отримав назву Privacy Filter ("Фільтр приватності").

Про це повідомляється на офіційному сайті університету.

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В основі програми лежить комбінація відразу двох нейромереж, які змагаються одна з одною: одну з них вчені навчили розпізнавати обличчя на фотографіях, другу – міняти знімки так, щоб обдурити першу. В результаті система навчилася заважати ідентифікації людей на фото майже в 99,5% випадків.

Такого ефекту вдалося домогтися завдяки зміні окремих пікселів вихідного зображення. Базовий принцип роботи подібних програм полягає в тому, що алгоритми знаходять ключові точки особи, наприклад куточки очей або губ, і обчислюють їх відстань один від одного. Дані про це допомагають створити унікальний "відбиток" обличчя людини. Щоб обдурити програму, досить внести в ключові точки лише невеликі зміни.

Варто зазначити, що система розпізнавання облич, яка ідентифікувала людей на фото в 99,5% випадків, з використанням Privacy Filter "дізнається" лише 0,5% осіб на знімках.

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Теги: Техно Канада Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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