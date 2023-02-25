Незламні переможуть, – Зеленський показав емоційні кадри за рік повномасштабної війни

Рік стійкості. Рік витримки. Рік єдності. Незламні піднялись на боротьбу в лютому. Незламні переможуть,

– написав Володимир Зеленський.

Рік незламності: відео

"Незламність складається з рішення прийняти бій. І Україна прийняла бій, і стала чинити опір, рятувати і допомагати, визволяти і переконувати світ", – йдеться у відеоролику.

До слова, 24 Канал зібрав 100 фото, які болісно нагадують про усе пережите. Кадри, які печуть під ребрами і вже увійшли в історію. Фото, які назавжди у нашій свідомості та доводять нашу незламність – переглянути їх можна за посиланням – "Лютий, що затягнувся на рік": сто фото війни які назавжди у нашій пам'яті".

Президент нагородив Героїв