Незламні переможуть, – Зеленський показав емоційні кадри за рік повномасштабної війни

25 лютого 2023, 11:49
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Джерело:

Володимир Зеленський

У лютому незламні піднялись на боротьбу, незламні обов'язково переможуть. Рік війни в емоційних кадрах – президент опублікував нове потужне відео про боротьбу українців.

На відео кадри, які облетіли весь світ: обстріли мирних міст, евакуація, робота волонтерів та рятувальників. І звісно, кадри неймовірної роботи українських захисників. 

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Рік стійкості. Рік витримки. Рік єдності. Незламні піднялись на боротьбу в лютому. Незламні переможуть,
– написав Володимир Зеленський.

Рік незламності: відео 

"Незламність складається з рішення прийняти бій. І Україна прийняла бій, і стала чинити опір, рятувати і допомагати, визволяти і переконувати світ", – йдеться у відеоролику.

До слова, 24 Канал зібрав 100 фото, які болісно нагадують про усе пережите. Кадри, які печуть під ребрами і вже увійшли в історію. Фото, які назавжди у нашій свідомості та доводять нашу незламність – переглянути їх можна за посиланням – "Лютий, що затягнувся на рік": сто фото війни які назавжди у нашій пам'яті". 

Президент нагородив Героїв

  • У роковини повномасштабного вторгнення Росії у Києві провели пам'ятний захід. Учасники вшанували воїнів, які віддали життя за Україну.
  • До пам'ятних заходів на Софійській площі долучились також Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, очільник СБУ Василь Малюк, міністр оборони Олексій Резніков.
Важливо! Вчора ввечері президент також провів двогодинну пресконференцію для ЗМІ, де говорив про вигнання росіян з нашої землі, надання винищувачів F-16, свої завдання та пріоритети. Головні тези Володимира Зеленського із зустрічі з журналістами – читайте тут.

Автор: Анастасія Лукашевська