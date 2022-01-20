"Незначне вторгнення" і "приголомшений Київ": несподіваний скандал після пресконференції Байдена

Як покарають Росію за повномасштабне вторгнення в Україну – залежатиме від, власне, масштабів вторгнення. Таку неоднозначну заяву зробив Джо Байден.

Це сталося під час пресконференції 19 січня.Щоб уникнути непорозумінь, на сайті Білого дому речниця Байдена Джен Псакі оперативно опублікувала пояснення, як слід тлумачити слова президента США.

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Байден озвучив несподіваний термін – "незначне вторгнення"

19 січня президент США дав велику пресконференцію, під час якої журналісти багато запитували про ситуацію з Україною та Росією.

Джо Байден запевняв, що у випадку нового нападу Москви на Київ режим Володимира Путіна зазнає небаченого масштабу економічних санкцій.

Мовляв, "це буде катастрофа для Росії".

А проте серед слів Байдена журналісти зауважили й доволі неоднозначні.

Президент США припустив, що реакція Заходу може бути нерівномірною на напад Росії: якщо станеться "незначне вторгнення" – то у союзників по НАТО можуть виникнути розбіжності щодо покарання для Кремля.

Але глава Білого дому не уточнив, як саме будуть визначати, яке вторгнення буде "значним", а яке – "незначним".

Одна справа, якщо це буде незначне вторгнення, і, зрештою, нам доведеться сперечатися щодо того, що робити, а чого не робити. Якщо ж є щось, де російські сили перетинають кордон, вбивають українських бійців і так далі, я думаю, це все змінює,

– говорив Байден.

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Американські ЗМІ пишуть, що "Київ приголомшений"

На ці заяви миттєво відреагувала американська преса. У CNN, зокрема, зацитували неназваного українського чиновника, який "шокований тим, що президент США Байден бачить відмінність між вторгненням і вторгненням".

Це дає Путіну зелене світло на вхід до України за його бажанням,

– зазначив чиновник.

І додав, що раніше нічого подібного з боку влади Сполучених Штатів Америки не чув. Саме тому, мовляв, зараз "Київ приголомшений".

Псакі пояснила слова Байдена: перетин кордону – це агресія

Майже одразу на сайті Білого дому речниця Держдепу США Джен Псакі опублікувала коротке повідомлення, у якому пояснила, як слід розуміти слова Джо Байдена:

Президент Байден чітко сказав президенту Росії: якщо будь-які російські військові сили перетнуть український кордон – це буде поновлене вторгнення, і його зустрінуть швидкою, жорсткою та єдиною відповіддю США та союзники.

Псакі також додала, що в адміністрації Байдена чудово знають вміст "великого підручника агресії" Росії, де є не тільки військові дії, а й кібератаки та інші тактики.

Сьогодні він (Байден, – 24 канал) підтвердив, що ці акти російської агресії будуть зустрінуті рішучою, взаємною та єдиною відповіддю,

– ще раз наголосила речниця Держдепу.

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