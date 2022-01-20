Незначних агресій і маленьких народів не буває, – Зеленський відреагував на слова Байдена
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Президент Володимир Зеленський відреагував на слова глави Білого дому і зазначив, що треба нагадати великим державам, що маленьких народів не буває. Зеленський зазначив, що він – президент великої держави.
Таку думку глава України висловив у соцмережах. Ця публікація стала відповіддю на одну з тез Джо Байдена під час пресконференції.
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Незначних агресій не буває, – Зеленський
Байден, зокрема, використав термін "незначне вторгнення". Він зазначив, що реакція Заходу на напад Росії може відрізнятись: якщо станеться "незначне вторгнення" – то у союзників з НАТО можуть виникнути розбіжності щодо покарання для Кремля.
Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких,
– написав президент Зеленський у відповідь.
При цьому Зеленський наголосив, що пише це "як президент великої держави".
Раніше Байдену вже відповів Кулеба
На слова глави Білого дому вже відреагував і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він пояснив, що не можна розділяти поняття військової агресії на велику і незначну. Кулеба наголосив, що може з впевненістю стверджувати, що з 2014 року триває агресія Росії проти України.
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Більше про резонансні тези Байдена з пресконференції:
- Висловлювання про "незначне вторгнення" прозвучало під час пресконференції 19 січня.
- В американській пресі прозвучало, що "Київ, мабуть, приголомшений цією фразою Байдена".
- Майже одразу речниця Білого дому Джен Псакі пояснила, як слід розуміти слова американського президента.
- Псакі написала, що Байден чітко сказав Путіну якщо будь-які російські військові сили перетнуть український кордон – це буде повноцінне вторгнення, і його зустрінуть швидкою та жорсткою реакцію США.
Дивіться відео, як політолог коментує можливий напад Росії на Україну:
Текст публікації Володимира Зеленського:
Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як Президент великої держави.