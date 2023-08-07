Нас завалило, на мене впала стеля, – очевидець про нічний удар Росії по Херсону

Вночі 7 серпня окупаційні війська вкотре обстріляли Херсон. Місцеві розповіли про атаку агресора по житлових будинках.

Внаслідок ворожого удару під завалами будинку загинула жінка. Ще щонайменше сім людей отримали травми. Очевидці розповіли, як усе було.

Читайте також Окупанти знову вдарили по Херсону: під обстріл потрапили торговельний центр і медзаклад

"На неї впала стіна, я не нічого не міг зробити"

Леонора Завєрняєва розповіла, що перший приліт був близько 1 години ночі. Вже незабаром – ще один.

А потім був сильний о пів на другу. Як грюкнуло, усе посипалося. Вийшла, а ці двері вже відкриті були, і дах обстріляно,

– зазначила херсонка.

Внаслідок обстрілу херсонець Олексій Денисов разом з жінкою опинилися під завалами.

На мене впала стеля, то ледь виліз. А на неї впала стіна. Завалило стіною повністю. Я нічого не міг зробити. Отакенні булижники,

– розповів чоловік.

Херсонка Анна Ганжа поділилася, що живе на другому поверсі. Російський снаряд прилетів у третій.

Почула гуркіт і вибігла через ті двері у двір. Побачила, як летять ніби зірки, вибухи, почалася пожежа,

– зазначила жінка.

Зверніть увагу Оборонці неба: як Повітряні Сили ЗСУ завадили Росії захопити Україну та чого нам чекати взимку

Що відомо про обстріл Херсона цієї ночі