Нас завалило, на мене впала стеля, – очевидець про нічний удар Росії по Херсону
Джерело:Суспільне Херсон
Вночі 7 серпня окупаційні війська вкотре обстріляли Херсон. Місцеві розповіли про атаку агресора по житлових будинках.
Внаслідок ворожого удару під завалами будинку загинула жінка. Ще щонайменше сім людей отримали травми. Очевидці розповіли, як усе було.
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"На неї впала стіна, я не нічого не міг зробити"
Леонора Завєрняєва розповіла, що перший приліт був близько 1 години ночі. Вже незабаром – ще один.
А потім був сильний о пів на другу. Як грюкнуло, усе посипалося. Вийшла, а ці двері вже відкриті були, і дах обстріляно,
– зазначила херсонка.
Внаслідок обстрілу херсонець Олексій Денисов разом з жінкою опинилися під завалами.
На мене впала стеля, то ледь виліз. А на неї впала стіна. Завалило стіною повністю. Я нічого не міг зробити. Отакенні булижники,
– розповів чоловік.
Херсонка Анна Ганжа поділилася, що живе на другому поверсі. Російський снаряд прилетів у третій.
Почула гуркіт і вибігла через ті двері у двір. Побачила, як летять ніби зірки, вибухи, почалася пожежа,
– зазначила жінка.
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Що відомо про обстріл Херсона цієї ночі
- Російські війська вкотре обстріляли Херсон близько 00:05 7 серпня. Снаряди окупантів поцілили у приватний та багатоквартирний будинки. Там виникли пожежі.
- Під завалами приватного будинку загинула жінка.
- Щонайменше 7 містян отримали травми.
- У ДСНС повідомили, що в результаті атаки сталося загоряння фасаду дев'ятиповерхового будинку з 1 першого по 5 поверх на площі 350 квадратних метрів. Врятовано 2 особи, ще 7 – евакуйовано.
- Очільник ОВА зазначив, близько 00:50 окупанти обстріляли житловий будинок. У 8 мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. Одну маломобільну особу ушпиталили.
- За словами Прокудіна, під час гасіння пожежі постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла.
- Через пів години обстріли продовжилися. Внаслідок влучання артснаряда в будинок загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка – контузія.
- Близько 03:15 російська армія знову атакувала ще один будинок. Поранено 93-річну жінку. Її госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та контузією.