Нічна атака на Київщину: в одному з районів пошкоджено будинки, є постраждалі

Цієї ночі російські загарбники вкотре завдали ракетного удару по Україні. В одному з районів Київської області через падіння уламків пошкоджено приватні будинки.

На Київщині відпрацювала ППО. Завдяки професійній роботі українських воїнів влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури немає. Втім, не минулося без пошкоджень внаслідок падіння уламків.

Дивіться також Знищили 4 крилаті ракети, – у Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки

Травмовані двоє людей

На жаль, через падіння уламків збитих крилатих ракет в одному з районів Київщини пошкоджено 10 приватних будинків. Один має значні пошкодження, в інших – вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади,

– зазначив очільник ОВА.

Внаслідок ракетної атаки пошкоджено будинки / Фото з телеграму Нєбитова

Також посадовець додав, що пошкоджено 2 автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки. На жаль, не минулося без постраждалих.

2 особи були травмовані. Отримали допомогу на місці,

– додав Руслан Кравченко.

Оперативні служби продовжують працювати. Надається вся необхідна допомога.

Начальник поліції Київщини зазначив, що правоохоронці фіксують наслідки нічної атаки агресора. Зокрема, оглядають місця падіння уламків і документують.

Двоє місцевих жителів отримали незначні тілесні ушкодження і від госпіталізації відмовились,

– уточнив Андрій Нєбитов.

Також він закликав громадян під час сигналів повітряної тривоги проходити в укриття, не торкатися вибухонебезпечних предметів і повідомляти про небезпеку відповідні служби.

Наслідки обстрілу на Київщині / Фото з телеграму Нєбитова

Коротко про нічну ракетну атаку Росії

Моніторингові телеграм-канали ввечері 26 серпня повідомляли, що стратегічні бомбардувальники Ту-95МС злетіли з бази "Оленья" у Росії.

Повітряна тривога почала ширитися Україною серпня о пів на 4 годину ранку. Окупанти запустили крилаті ракети.

На Кіровоградщині відпрацювала ППО. Захисники неба також працювали на Львівщині й Черкащині.

Ракети змінювали курс і маневрували між областями.

У Повітряних силах повідомили, що усього локально спостерігалося до 8 повітряних цілей. Знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях. Решта повітряних цілей, ймовірно, хибні, інформації про влучання не надходило.

Крилаті ракети були випущені з 5 літаків стратегічної авіації в районі Енгельса.

Раніше в КМВА повідомляли, що на підступах до Києва працювала ППО. Зазначали, що ворожі цілі вдалося знищити.