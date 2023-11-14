Росія вночі атакувала уніфікованою ракетою, – Ігнат розповів деталі обстрілу

Російські військові в ніч з 13 на 14 листопада атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Всього росіяни використали для атаки 11 повітряних засобів.

Деталі нічної атаки в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал. Передусім спікер наголосив, що ракета Х-35, якою Росія атакувала вночі з тимчасового окупованої Запорізької області, – не нова.

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Ігнат розповів про ракету Х-35

За його словами, Х-35 – ця уніфікована ракета, яку росіяни можуть запускати з літаків тактичної авіації, кораблів, гелікоптерів та навіть з протикорабельних комплексів.

Ігнат зауважив, що це дозвукова ракета, яку Росія застосовує під час повномасштабної війни проти України. Спікер додав, що за тактико-технічними характеристиками Х-35 можна порівняти з ракетою Х-59.

Уночі Росія випустила по Україні одну ракету Х-35 та одну балістичну ракету "Іскандер-М" з окупованого Джанкою. Крім того, ворог атакував за допомогою 9 "Шахедів".

Ігнат розповів, що "Шахеди" летіли з Краснодарського краю Росії на різні регіони України. Через це ППО працювало ближче до західних областей, зокрема на Хмельниччині, та в центральних, східних і південних областях України.

Протиповітряною обороною було знищено 7 "Шахедів". До відбиття атаки дронів-камікадзе були залученні тактична авіація, зенітні ракетні війська та мобільні вогневі групи.

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