Ворог запустив по Україні понад 80 "Шахедів": скільки вдалося збити

Уночі Росія атакувала Україну дронами-камікадзе із двох напрямків. Оборонці неба змогли знищити більше половини ворожих безпілотників.

Станом на 09:00 23 жовтня у низці регіонів триває повітряна тривога. До 9-ти ворожих БпЛА спостерігаються в повітряному просторі України.

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Десятки "Шахедів" атакували Україну

За повідомленням Повітряних сил, у ніч проти 23 жовтня ворог вдарив по нашій країні 81 ударним БпЛА "Шахед" і безпілотниками невстановленого типу. Противник здійснив пуски дронів з Приморсько-Ахтарська та Курська.

Також окупанти атакували Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.

На ранок відомо про щонайменше 57 збитих ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях.

Крім того, 15 російських безпілотників на цей час локаційно втрачено.

До слова, військові пояснили, чому "Шахеди" часто долітають до великих міст. Це стає можливим через недостатню кількість зенітних установок. Дрони змінюють маршрути, оминаючи радіолокаційні комплекси, і можуть летіти низько, щоб уникнути виявлення.