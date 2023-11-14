На Хмельниччині вночі працювала ППО: чи є постраждалі й руйнування внаслідок атаки Росії

Цієї ночі бійці Путіна вкотре атакували Україну. На Хмельниччині працювала протиповітряна оборона.

Вранці у військовій адміністрації подякували українським захисникам за відмінну роботу. Також розповіли, чи є руйнування й постраждалі внаслідок російської атаки.

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Інформація про постраждалих не надходила

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Вночі 14 листопада на Хмельниччині з 1 години й до 4 ранку тривала повітряна тривога. В області працювали сили ППО.

Повідомлень до відповідних служб про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило. Дякуємо ЗСУ за відмінну роботу,

– підкреслили в ОВА.

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