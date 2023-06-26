Потужні вибухи, прильоти на Одещині: все, що відомо про нічну атаку України дронами й ракетами

У ніч на 26 червня російські загарбники атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. На жаль, в одному регіоні є влучання.

У багатьох областях вночі було чутно гучні вибухи. Це працювала наша ППО. Детальніше про масовану атаку ворога – розповість 24 Канал.

Важливо Знищили все, крім однієї ракети й "Шахеда", – Повітряні сили про нічну атаку

Потужні вибухи на території України

Під час повітряної тривоги у Черкаській та Полтавській областях працювала ППО. У Повітряних силах закликали людей залишатись в укриттях до кінця сирени.

Також звуки вибухів було чутно на Київщині – у регіоні також працювала ППО. Згодом пролунали повторні вибухи.

У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. А Одеську область терористи хотіли "кошмарити" дронами-камікадзе.

Згодом Повітряні сили повідомили про загрозу пусків ракет "Калібр" з Чорного моря. Наголошувалось також про звуки вибухів в Одесі.

На Одещині була бойова робота ППО

В ОК "Південь" зазначили, що вночі ворог атакував Одещину. Там тривала бойова робота, працювала протиповітряна оборона, зокрема над містом.

Влучання дронів та ракет на Одещині

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що вночі був приліт на Одещині. "Калібр" та "Шахед" влучили у певні об'єкти. Попередньо, ніхто не постраждав. Наразі всі подробиці уточнюють.

Згодом в Одеській ОВА підтвердили, що 2 "Калібри" і 4 дрони-камікадзе було збито над регіоном. Однак 1 ракета влучила у складське приміщення в Одеському районі.

Внаслідок збиття уламки дронів впали на відкриту територію, а вибуховими хвилями понівечено вікна в багатоквартирних будинках прибережної зони. Даних про постраждалих не надходило.

ППО знищила 13 ворожих цілей

У Повітряних силах розповіли, що вночі російські окупанти атакували Україну переважно з південного напрямку. Здійснено пуски трьох крилатих ракет "Калібр" із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва "Shahed-136/131" зі східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено дві крилаті ракети "Калібр" та 7 ударних БпЛА типу "Шахед".

Крім того, ворог атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні). Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".