"Ще вчора тут був житловий будинок": наслідки руйнування Харкова російськими ракетами

Російські окупанти у ніч з 30 на 31 березня атакували Харків. Ворог випустив приблизно 9 ракет С-300. Українській системі ППО вдалось збити кілька ракет, але є руйнування.

Про наслідки ракетних ударів по області розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. Вона показала повністю зруйнований житловий двоповерховий будинок.

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Черненко розповіла про двоповерховий житловий будинок, який ще ввечері був цілим, а зараз там лишилась тільки вирва від ворожої ракети С-300 та частинка будівлі. На щастя, нема ні загиблих, ні поранених. Мешканці будинку виїхали за деякий час до російської атаки.

Важко повірити, що ще вчора ввечері це був двоповерховий житловий будинок. Ракета влучила біля нього, зараз тут велетенська вирва. Коментарі зайві,

– зауважила вона.

Через влучання ракети утворилась вирва / Фото: Анна Черненко

Руйнування житлового будинку у Харкові / Фото: Анна Черненко

Подвір'я зруйнованого будинку у Харкові / Фото: Анна Черненко

Наслідки руйнувань Харкова / Фото: Анна Черненко

Кореспондентка 24 Каналу повідомила, що за кілька метрів стоїть ще один житловий будинок, в якому перебувала жінка. Вона не місцева, жила у знайомих. Вона дуже перелякалась. Ракета С-300 влучила у двір будинку.

За даними Анни Черненко, є двоє поранених у Новобаварському районі Харкова. Поранення легкі, постраждалих не госпіталізовували.

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Також минулої ночі ворог здійснив атаку "Шахідами" на об'єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Кореспондентка зазначила, що трьох людей було поранено, їх доправили до лікарні.

"На щастя, люди звідси виїхали за деякий час. Тут серед кількох будинків жила тільки одна жінка, яка сильно перелякалась. Вона ще в шоковому стані, тому що їй вибило металеві двері, її привалило. Вона була сама вдома і намагалась врятуватись", – каже Черненко.

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