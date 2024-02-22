Нічний удар ракетою та "Шахедами": скільки ворожих цілей збила ППО

22 лютого 2024, 06:45
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Джерело:

Повітряні сили ЗСУ

Цієї ночі росіяни вкотре атакували Україну "Шахедами". Окрім того, вдарили протирадіолокаційною ракетою. Відпрацювала ППО.

Окупанти атакували десятьма дронами-камікадзе. Захисники неба збили майже всі, передає 24 Канал.

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Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Скільки ворожих цілей знищили

У ніч на 22 лютого ворог атакував 10 ударними БпЛА типу "Shahed". Окупанти запускали дрони з району Приморсько-Ахтарська.

Окрім того, росіяни завдали удару протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.

Вісім безпілотників знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей,
– зазначили в Повітряних силах.

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Вночі збили вісім "Шахедів" / Інфографіка Повітряних сил

Що відомо про нічну атаку агресора

  • Ввечері 21 лютого в Одеській області прогриміли вибухи. Перед цим о 20:30 Повітряні сили сповістили про ворожу ракету.
  • Ввечері середи також було гучно на Полтавщині. Близько 11 години вечора очільник ОВА повідомив, що росіяни атакували область кількома групами безпілотників.
  • Звуки вибухів, зокрема, чули у Миргородському районі.
  • За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Руйнувань також, зазначив Філіп Пронін.

Автор: Юлія Муріна