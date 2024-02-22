Нічний удар ракетою та "Шахедами": скільки ворожих цілей збила ППО
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Цієї ночі росіяни вкотре атакували Україну "Шахедами". Окрім того, вдарили протирадіолокаційною ракетою. Відпрацювала ППО.
Окупанти атакували десятьма дронами-камікадзе. Захисники неба збили майже всі, передає 24 Канал.
Читайте також Росіяни пускали БпЛА по Полтавщині: в ОВА розповіли, чи є влучанняЗверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
Скільки ворожих цілей знищили
У ніч на 22 лютого ворог атакував 10 ударними БпЛА типу "Shahed". Окупанти запускали дрони з району Приморсько-Ахтарська.
Окрім того, росіяни завдали удару протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.
Вісім безпілотників знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей,
– зазначили в Повітряних силах.
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Що відомо про нічну атаку агресора
- Ввечері 21 лютого в Одеській області прогриміли вибухи. Перед цим о 20:30 Повітряні сили сповістили про ворожу ракету.
- Ввечері середи також було гучно на Полтавщині. Близько 11 години вечора очільник ОВА повідомив, що росіяни атакували область кількома групами безпілотників.
- Звуки вибухів, зокрема, чули у Миргородському районі.
- За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Руйнувань також, зазначив Філіп Пронін.