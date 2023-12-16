Нічний удар "Шахедами": у Генштабі розповіли, чи всі дрони збили
16 грудня 2023, 07:20Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
У ніч на 16 грудня окупанти знову атакували Україну "Шахедами". По ворожих дронах відпрацювала протиповітряна оборона.
Цієї ночі російські загарбники запустили по Україні більш ніж три десятки "Шахедів". Сили ППО збили майже всі.
До теми Ворог хотів вдарити по цивільних і військових об’єктах: скільки "Шахедів" збили на ПівночіЗверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Скільки "Шахедів" збили вночі
Російські загарбники застосували 31 БпЛА типу "Shahed-136/131".
Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних дронів,
– повідомили в Генштабі ЗСУ.
До речі Нічна атака "Шахедами": всі дрони, які летіли на Київ, знищено
Що вже відомо про наслідки ворожої атаки
- Командувач ООС Сергій Наєв повідомив, що у Північній операційній зоні цієї ночі ворог намагався уразити військові та цивільні обʼєкти "Шахедами" на Київському та Чернігівському напрямках.
- 14 дронів збили. З них 8 були уражені мобільними вогневими групами, озброєними великокаліберними кулеметами, переносними зенітно-ракетними комплексами та зенітними гарматами.
- Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що всі БпЛА, якими окупанти намагалися атакувати столицю, вдалося знищити. Постраждалих немає.
- Очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що пізно ввечері на Дніпропетровщині працювала ППО. Захисники неба знищили над Синельниківським районом 2 "Шахеди".
- Уламки впали на будівлю приватного підприємства. Зайнявся дах. Пожежу оперативно приборкали рятувальники. На щастя, ніхто не постраждав.