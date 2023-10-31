Нічний ворожий удар по Миргородщині: в ОВА розповіли про наслідки

Росія продовжує атакувати мирні міста нашої держави. Зокрема, під ударом був Миргородський район Полтавської області. Влада розповіла про наслідки обстрілу.

У ніч проти 31 жовтня ворог завдав удару саме ракетами по Миргородському району. Про наслідки атаки повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Дивіться також ЗСУ наступають на напрямку, де це не вдалося росіянам: зміни карти фронту за тиждень

Ракетний обстріл Миргородщини

Як зазначив очільник Полтавщини, немає потерпілих внаслідок цього удару російських окупантів. Також не зафіксовано руйнувань критичних чи цивільних об'єктів інфраструктури.

За попередньою інформацією, без постраждалих, пошкоджень цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Віримо в Збройні Сили,

– написав Пронін.

Окрім того, ще вночі моніторингові телеграм-канали інформували, що, за попередньою інформацією, ворог випустив по району саме ракети Х-59 класу "повітряна – земля". Вони здатні уражати цілі в радіусі 280 кілометрів.

Атака на Хмельницьку область

Вночі 31 жовтня, з-поміж іншого, були повідомлення про вибухи на Хмельниччині. Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін наголошував на успішній роботі ППО в регіоні по ворожих цілях.

За словами посадовця, постраждалих немає та пошкоджень об'єктів інфраструктури в області не зафіксовано. Разом з тим відомо, що загарбники запускали дрони типу "Шахеди" у бік Старокостянтинова.

Як інформували раніше у Повітряних силах, в цьому населеному пункті Хмельницької області розташований військовий аеродром. Він від початку повномасштабного вторгнення не дає спокою російським окупантам.

Загалом уночі тривога лунала в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій областях. Атака на Миргородщину та тривога в Сумській, Чернігівській та Полтавській областях була раніше , близько півночі.

Додамо, що вночі ППО також працювала у Миколаївській області, про що повідомляли в Повітряних силах ЗСУ. Вибухи чули місцеві жителі. Власне, цей регіон російські окупанти обстрілювали ударними дронами.