"Нічого було пхатися в наше Рубіжне": Гайдай показав, як ЗСУ нищать ворога

Російські окупанти, які захопили Рубіжне, зазнають втрат у техніці та живій силі. Захисники Луганщини продовжують ліквідовувати загарбників.

Однак українські воїни в Рубіжному нещодавно знищили російського окупанта разом з його вантажівкою. Епічне відео оприлюднив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Це називається – нічого було пхатися в наше Рубіжне! Так буде з кожним, хто вбивав наших людей і руйнував наші міста! Орки зараз, кажуть, в банях наших відмиваються. Може, зробити "легку пару" з вогником?,

– прокоментував допис Гайдай та висловив подяку Нацгвардії України.

Українські воїни знищують окупанта разом з його вантажівкою: дивіться відео

Нагадаємо, що напередодні українські захисники підірвали мости біля Рубіжного, що в Луганській області. Підрив мостів допоміг зупинити наступ військ агресора на Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

А на Бахмутському напрямку ворожі війська прагнули просунутись вперед, але українська армія їх миттєво зупинила. Окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Олександропілля.

Загалом 24 лютого українські військові ліквідували 28 700 окупантів. Лише за добу наші захисники знищили 200 російських загарбників. Зауважимо, що вороги втрачають не лише особовий склад тисячами, а й техніку. А все тому, що наші військові перетворюють російські машини для вбивства на брухт.

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Росіяни продовжують постійно обстрілювати Луганщину. Росія зосередила свої війська саме у цьому регіоні.

Рубіжне окупанти зруйнували вщент. Відомо, що вцілілих будівель у місті вже не залишилось. Багато будинків відновити неможливо.

Тим часом людей ховають просто у дворах. Тепер там замість дитячих майданчиків – кладовища.

Крім цього, Росія створює гуманітарну катастрофу в регіоні. Через обстріли Луганщина повністю залишилася без світла. Також майже у всіх населених пунктах немає води та газу.

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