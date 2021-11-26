Нічого тут страшного немає, – Зеленський прокоментував ДТП з Трухіним

Володимир Зеленський вважає, що у ДТП зі "слугою народу" Олександром Трухіним "немає нічого страшного". Аварія сталася наприкінці серпня, тоді постраждали 6 людей.

Президент зазначив, що не розуміє, чому в справі нардепа досі не була проведена експертиза. Про це він говорив під час пресмарафону 26 листопада.

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Президент чекає результатів експертизи

Зеленський наголосив, що як він розуміє, спочатку має бути проведена експертиза, а потім вже – висновки. Саме експертиза має встановити, зокрема, чи справді у момент аварії за кермом автомобіля перебував народний депутат Трухін.

Є відео, яке частково говорить про те, що його за кермом не було. А потім були великі запити у ЗМІ, чи ця людина була за кермом. Так розумію, що всю інформацію направили на експертизу,

– додав політик.

Зазначимо, що слідство ще у вересні призначило кілька важливих експертиз у справі. Станом на початок листопада у Державному бюро розслідувань все ще з'ясовували обставини інциденту.

Що раніше казав глава держави

Раніше у Зеленського заявляли, що той не втручається в розслідування резонансної ДТП. Мовляв, буде доцільно озвучити позицію після результатів розслідування. Сам президент наголошував, що якби в аварії хтось загинув, реакція була б миттєвою. Водночас політик наголошував, що не може все знати, хоч би й хотів.

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