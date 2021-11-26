Нічого тут страшного немає, – Зеленський прокоментував ДТП з Трухіним
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський вважає, що у ДТП зі "слугою народу" Олександром Трухіним "немає нічого страшного". Аварія сталася наприкінці серпня, тоді постраждали 6 людей.
Президент зазначив, що не розуміє, чому в справі нардепа досі не була проведена експертиза. Про це він говорив під час пресмарафону 26 листопада.
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Президент чекає результатів експертизи
Зеленський наголосив, що як він розуміє, спочатку має бути проведена експертиза, а потім вже – висновки. Саме експертиза має встановити, зокрема, чи справді у момент аварії за кермом автомобіля перебував народний депутат Трухін.
Є відео, яке частково говорить про те, що його за кермом не було. А потім були великі запити у ЗМІ, чи ця людина була за кермом. Так розумію, що всю інформацію направили на експертизу,
– додав політик.
Зазначимо, що слідство ще у вересні призначило кілька важливих експертиз у справі. Станом на початок листопада у Державному бюро розслідувань все ще з'ясовували обставини інциденту.
Що раніше казав глава держави
Раніше у Зеленського заявляли, що той не втручається в розслідування резонансної ДТП. Мовляв, буде доцільно озвучити позицію після результатів розслідування. Сам президент наголошував, що якби в аварії хтось загинув, реакція була б миттєвою. Водночас політик наголошував, що не може все знати, хоч би й хотів.
Що відомо про ДТП з Трухіним: основне
- Моторошна аварія сталася у Києві на Бориспільській трасі ще 23 серпня. Тоді ЗМІ одразу написали, що її винуватцем є "слуга народу" Олександр Трухін. У ДТП постраждали 6 людей.
- Серед них – 72-річний керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Він зазнав травм середньої тяжкості, довелося робити операцію. Через це Лучі доведеться покинути свою посаду.
- Сам Трухін не вважає себе винним й запевнив, що не має чого приховувати. При цьому, він також стверджує, що алкоголь напередодні аварії не вживав.
- Трухін не складав повноваження на час слідства у справі про ДТП. Все тому, що члени партії не побачили достатньо інформаційних підстав для цього.