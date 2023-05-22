У Нідерландах зробили нову заяву щодо F-16 для України: чи є вже тверда позиція
Джерело:RTL Nieuws
Нідерланди готові розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. У Нідерландах натякнули, що можуть швидко взятися до реалізації рішення щодо навчання пілотів.
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що уряд його країни може розпочати навчання українських пілотів "вже найближчим часом". Водночас він не назвав конкретної дати або терміну початку навчання українських пілотів.
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Нідерланди планують проконсультуватися з партнерами з ЄС
Вопке Хукстра зазначив, що "планує проконсультуватися зі своїми колегами з ЄС щодо цього питання". При цьому глава МЗС Нідерландів натякнув, що його країна може швидко перейти до реалізації рішення щодо навчання пілотів.
Але завжди було так, що після того, як ми ухвалювали принципове рішення, ми зазвичай дуже швидко бралися до реалізації,
– сказав міністр.
Також очільник МЗС Нідерландів уточнив, що його країна "тісно співпрацює з Данією, Норвегією та Бельгією щодо навчання українських пілотів".
У Данії немає "твердої позиції" щодо F-16
Глава МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що його країна залишається відкритою до ідеї надання Україні винищувачів F-16, але твердої позиції ще не випрацювано, інформує The Guardian.
"Нема сенсу навчати когось керувати літаком, якщо ви заздалегідь вирішили, що йому ніколи не буде дозволено літати літаком. З іншого боку, з цього не можна зробити висновок, що ми ухвалили рішення про безоплатну передачу літаків", – сказав він.
Україна таки отримає літаки F-16
- Володимир Зеленський у травні здійснив європейське турне, однією з головних цілей якого було формування авіаційної коаліції. На полях саміту G7 президент США Джо Байден заявив, що Америка приєднається до авіаційної коаліції.
- За словами Байдена, США тренуватимуть українських пілотів. Рішення Вашингтона було найважливішим, адже розв'язало руки іншим країнам щодо передачі американських літаків F-16.
- У США поки не прийняли рішення, чи будуть передавати Україні F-16 зі своїх запасів. Важливою умовою передачі F-16 є те, що Україна не буде використовувати літаки для ударів по території Росії.
- У Повітряних Силах ЗСУ вже наголосили, що Україні не потрібні F-16, щоб збивати цілі на території Росії. Навпаки, винищувачі стануть частиною ППО України та відтіснять авіацію противника.
- Слід зазначити, що глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що тренування українських пілотів вже розпочалося.