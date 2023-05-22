У Нідерландах зробили нову заяву щодо F-16 для України: чи є вже тверда позиція

Нідерланди готові розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. У Нідерландах натякнули, що можуть швидко взятися до реалізації рішення щодо навчання пілотів.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що уряд його країни може розпочати навчання українських пілотів "вже найближчим часом". Водночас він не назвав конкретної дати або терміну початку навчання українських пілотів.

Дивіться також Коли у нас будуть F-16, ми виграємо цю війну, – Ігнат

Нідерланди планують проконсультуватися з партнерами з ЄС

Вопке Хукстра зазначив, що "планує проконсультуватися зі своїми колегами з ЄС щодо цього питання". При цьому глава МЗС Нідерландів натякнув, що його країна може швидко перейти до реалізації рішення щодо навчання пілотів.

Але завжди було так, що після того, як ми ухвалювали принципове рішення, ми зазвичай дуже швидко бралися до реалізації,

– сказав міністр.

Також очільник МЗС Нідерландів уточнив, що його країна "тісно співпрацює з Данією, Норвегією та Бельгією щодо навчання українських пілотів".

У Данії немає "твердої позиції" щодо F-16

Глава МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що його країна залишається відкритою до ідеї надання Україні винищувачів F-16, але твердої позиції ще не випрацювано, інформує The Guardian.

"Нема сенсу навчати когось керувати літаком, якщо ви заздалегідь вирішили, що йому ніколи не буде дозволено літати літаком. З іншого боку, з цього не можна зробити висновок, що ми ухвалили рішення про безоплатну передачу літаків", – сказав він.

Україна таки отримає літаки F-16