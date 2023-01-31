Нідерланди можуть передати Україні винищувачі, однак запиту ще не було, – прем'єр

Україна продовжує вести перемовини з партнерами стосовно надання нам важливо авіації, зокрема винищувачів. Водночас у Нідерландах зазначили, що поки не отримували від нашої держави запиту щодо постачання літальних апаратів F-16.

Не так давно у Міністерстві закордонних справ Нідерландів наголошували, що в країни немає табу на передання Повітряним силам нашої держави винищувачів F-16. Однак прем'єр-міністр Марк Рютте на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Гаазі констатував, що поки "і постачань немає, і запитів від України немає".

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Нідерланди готові беззаперечно підтримувати Україну

Зі слів прем'єра цієї країни зрозуміло, що Амстердам готовий підтримувати Київ та Збройні Сили стільки, скільки буде потрібно. Тобто до того моменту, коли українська армія ліквідує усіх окупантів на наших територіях.

Але це (постачання винищувачів – 24 Канал) дійсно був би дуже великий наступний крок, якщо справа до цього дійде,

– зазначив він.

Окрім того, Рютте наголосив, що відносили між Нідерландами та Україною є надзвичайно важливими. Власне, через те, що Росія вирішила розв'язати повномасштабну війну проти нашої держави.

Яка позиція щодо надання Україні авіації в інших країнах

Мережу облетіла новина, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден заявив про те, що Вашингтон не передаватиме нашій державі винищувачі F-16. Згодом ЗМІ припустили, що американський лідер просто-таки міг не розчути питання.

Водночас військовий експерт Юрій Федоров переконаний, що в Німеччини своє бачення перемоги України та процесу наданням нам озброєння. За його словами, Берлін поки відмовляється передавати нам винищувачі тому, що це, на думку Шольца, може загрожувати ескалацією конфлікту.

Згадаємо також словами радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка. Він констатував, що перемовини щодо надання нашій державі авіації та далекобійних ракет ведуться у прискореному режимі. Ймовірно, у недалекому майбутньому слід очікувати приємних новин стосовно цього.