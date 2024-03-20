Нідерланди надають Україні 350 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для F-16 та безпілотники
Джерело:Міноборони Нідерландів
Нідерланди виділяють понад 150 мільйонів євро на закупівлю для України боєприпасів класу "повітря-земля" для F-16 і ще понад 200 мільйонів на закупівлю безпілотників.
Боєприпаси будуть закуповуватися безпосередньо у промисловості. Міністр оборони Кайса Оллонгрен, яка прибула до Києва, оголосила про це після вчорашнього засідання Контактної групи з питань оборони України.
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В інтерв'ю Reuters вона сказала, що приїхала до України, щоб продемонструвати солідарність і оголосити про новий пакет допомоги.
Куди спрямують кошти
Міноборони Нідерландів повідомляє, що 150 мільйонів євро піде на фінансування керованих ракет класу "повітря-земля", які можна запускати з літаків F-16, а ще 200 мільйонів – на безпілотники.
Крім того, Нідерланди знову відправляють винищувачі F-16 до Румунії. Літаки використовуватимуться в навчальному центрі для українських і румунських пілотів. Ідеться не лише про самі літаки, а й про всі супутні запчастини та боєприпаси.
Зеленський зустрівся з міністром оборони Нідерландів
У середу, 20 березня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Вони обговорили посилення системи ППО та забезпечення української армії, зокрема, в межах спільних проєктів.
Окрім цього, Зеленський та Оллонгрен обговорили питання вступу України до ЄС.
Надання Україні F-16: що відомо
- За даними ЗМІ, затримка передання перших винищувачів спричинена тим, що навчання українських льотчиків на авіабазі в Румунії затягується. Воно відбувалося швидше за звичайні стандарти, але все ж повільніше, ніж розраховували, бо потрібно було ще краще засвоїти англійську мову та західні військові техніки.
- Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що питання передання F-16 іде за попередньо узгодженим графіком. Це означає, що винищувачі будуть в українському небі не пізніше 2024 року. Однак, звісно, ідуть обговорення, як прискорити цей процес.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував процес освоєння F-16. Він зазначив, що все триває досить довго, адже тут є багато різних аспектів, про які не всі здогадуються. За словами речника Повітряних сил, партнери готові передати винищувачі Україні "ще на вчора". Але поки що в цьому немає сенсу, оскільки наразі їх просто не зможуть використовувати.