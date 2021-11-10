У них немає Батьківщини, для них Україна – ресурсна база, – Зеленський про олігархів

Володимир Зеленський 5 листопада підписав закон про олігархів. Завдяки цьому документу в Україні мають побороти тих, для кого держава – ресурсна база.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні. За його словами, олігархи дуже не хочуть, щоб держава їх такими визнала офіційно.

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Зеленський зауважив, що ще з 1991 року Україна боролась, адже були політики, які прагнули володіти великими статками і навпаки – власники статків хотіли мати вплив на політику.

Однак і перші, і другі ніколи не мали Батьківщини. Україна для них була ресурсною базою. Державний інтерес – незнайомі смішні слова, а Державний бюджет – джерело заробітку,

– заявив президент.

Зеленський: Політика олігархів дуже проста

На думку президента, політика олігархів дуже проста: ресурси не для всіх, а тільки для них, водночас закон для всіх, але тільки не для них.

"Вони купують депутатів, які лобіюють їхні інтереси, а також правоохоронців, які це не помічають, і суддів, які все прощають. Свої медіа перетворюють на артилерію проти держави та конкурентів. Ось така, мені здається, нерозумна політика. Цей закон – перший крок, аби покласти їй край", – підсумував Зеленський.

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