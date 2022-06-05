Ніхто не може замінити Путіна, – Фейгін розповів, до чого готуються клани Кремля

Зараз триває жорстока боротьба всередині Кремля, і вона ніколи не була настільки інтенсивною за весь час правління Путіна. Усі клани активно групуються, перегруповуються, маневрують.

Про це розповів 24 каналу російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, однією з причин цього є стан здоров'я президента Росії Володимира Путіна, який змушує російські еліти задуматись, що буде після нього.

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Які клани протистоять

Як зазначив Фейгін, більше не існує впливу клану системних лібералів, яке уособлював Анатолій Чубайс. У них немає ні кандидатів, ні шансів, ні ресурсів протистояти в боротьбі кланів.

Безумовно, найпотужнішим кланом є мобілізаційний, який уособлює Микола Патрушев у союзі з Олександром Бортніковим та іншими. Вони претендують на владу. Не особисто, а для того, щоб зберігати за собою важелі впливу,

– зазначив правозахисник.

Він також зауважив, що до цього клану входять окремі представники ФСБ та інших силових відомств Росії. До слова, раніше вони протистояли лише через гроші та "клітки при владі", однак зараз протистояння може перетворитися у боротьбу за їхнє виживання.

Військовий (армійський) клан в Росії зараз значно похитнувся – усі одночасно (хоча між ними суттєва різниця – від Сергія Шойгу до Валерія Герасимова). Найімовірніше, через те, що Росія вже кілька тижнів немає значних успіхів на фронті.

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Як зазначив Фейгін, також ще є група Федеральної служби охорони. З нею дуже тісно пов'язаний Юрій Ковальчук, який є близьким другом Путіна з дитинства. Ковальчук і ФСО претендують на те, аби поставити свою людину.

Перехідна фігура

Водночас між ними всіма умовно перебуває голова уряду Михайло Мішустін. За конституцією, він є особою, яка заміняє президента. Тобто в нього протягом 3 місяців до виборів є повноваження очільника Росії.

Коли Путін помре і не буде наступника, то Росія матиме перехідну фігуру. Формально нею повинен стати Мішустін, оскільки він – голова уряду,

– зауважив правозахисник.

Однак Фейгін наголосив, що реальна влада не обов'язково буде в руках того, в кого є ці повноваження відповідно до закону, оскільки в Росії так ніколи не відбувається. Водночас зараз у жодного з керівництва Росії, окрім Путіна, немає повноважень, які вони виконують відповідно до своєї посади.

Як зазначив правозахисник, Мішустін може мати певну вагу, оскільки він всіх влаштовує. За словами Фейгіна, якщо Патрушев – це Берія, то Мішустін – це Хрущов, але хитріший.

Люди, які не мають жодних проєктів

Фейгін також наголосив, що всім цим людям, які зараз борються за владу в Росії, або понад 70 років (Путін, Патрушев, Бортніков), або ж вони на грані цього віку – 65 – 70 років (Шойгу, Герасимов та інші). Тобто це – геронтократична влада.

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Водночас такі люди не можуть мати за собою жодного проєкту. Тобто це апаратна бійка виключно за виживання, капітали, можливість поставити "свого" й так далі. Так було після смерті Сталіна, і навіть після Хрущова.

Чому ніхто не зможе замінити Путіна

Саме тому ця ситуація не здатна залишатися статичною. Ніхто не зможе замінити Путіна. Хто б з цих кланів не переміг – вони всі проваляться, оскільки не наділені тією владою, яка була в Путіна, коли він прийшов, як наступник,

– заявив Фейгін.

За його словами, навіть за таких сприятливих умов процес передачі влади Путіну зайняв кілька років. Тобто він не випадково опинився у ФСБ, потім зайняв пост глави уряду, під нього підвели війну, вибухи будинків. Утім, за правління Путіна цього вже не буде, оскільки навіть на 4 стадії раку він продовжує думати, що "житиме вічно".

На думку правозахисника, найімовірніше, що суттєвого протистояння кланів не буде, оскільки це не принесе можливості для стабілізації. Хто б не прийшов, сторона, яка програла, буде цим незадоволена й воюватиме далі.

Якби не війна в Україні

Якби Росія не розв'язала війну проти України, то передача влади могла б бути значно м'якшою, оскільки не було б щоденних втрат, жорстких санкцій, відносно стабільна економіка.

Однак зараз під боком Росії триває війна. Хоча формально вона на території України, однак може перекинутись всередину держави-агресорки, і зовсім не шляхом заходу в неї частин Збройних Сил України.

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Мовиться про те, що в Росії нарешті заворушаться. Росіяни, які прийдуть з фронту чи здезертирують, почнуть питати, за що вони воюють в Україні та чому вони повинні помирати – розпочнеться великий демотивуючий процес.

Хаос через війну

Як наголосив Фейгін, зникнення Путіна – це зникнення наріжного каменю, елементу всієї цієї "кампанії" та системи, яку будували під неї. Він зауважив, що в Росії частково мілітаризували економіку, атмосферу в країні. Однак якщо забрати цей елемент, то ніхто навіть не зможе конструктивно відповісти, заради чого вони воюють.

Немає кому бути протагоністом цієї ідеї. Немає такої людини. Думаю, що зникнення Путіна призведе до хаосу саме через війну. Не через те, що немає такого, як він, а тому що Росія розпочала війну і ніхто не знає, що з нею робити,

– зауважив Фейгін.

Усі скористаються смертю Путіна

Фейгін також підкреслив, що скористатися слабкістю Росії після смерті Путіна бажатимуть безліч держав. Зокрема країни Заходу, Китай, Туреччина і, звичайно, Україна.

"Усі захочуть штовхнути напівмертвого ішака. Безсумнівно, смерть Путіна призведе до ланцюга катастрофічних подій. Крім того, у Росії не створили жодних механізмів, які мають допомогти легко змінити владу під час війни. Саме тому, вважаю, що це шанс для України й Заходу розв'язати одразу ж всі проблеми", – підсумував Фейгін.

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