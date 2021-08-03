Зеленський не в бульбашці: Никифоров підбив підсумки першого місяця роботи речником президента

Сергій Никифоров перебуває на посаді речника Президента України Володимира Зеленського місяць. З цієї нагоди він поспілкувався з українськими журналістами.

Никифоров відповів на питання про особливості своєї роботи. А ще й розповів про враження від глави держави та його праці.

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Особливості роботи речника президента

Журналістську роботу можна планувати, розповів Сергій Никифоров, на новій же роботі "не зовсім зрозуміло, що буде завтра".

У мене немає власної думки, я говорю тільки повідомленнями й тезами президента,

– наголосив Никифоров.

А проте, коли він мав співбесіду з президентом Зеленським, той якраз розпитував більше не про здібності й навички, а про "особисту позицію з багатьох питань". Зокрема, про НАТО, "Північний потік-2", Крим та Донбас.

Зеленський не в бульбашці

Никифоров переконує, що президент Зеленський "самостійно стежить за новинами":

"У нього немає бульбашки з того, що підготувало для нього його оточення".

Також Зеленський не цурається спілкування зі ЗМІ, але як глава держави повинен "балансувати між необхідністю президента відповідати на питання журналістів і виконувати свої основні завдання як президента".

Президент не повинен коментувати всі скандали

На всі виклики хочеться реагувати миттєво. Щоб не здавалося, нібито Офіс Президента "бере час подумати над якимись відповідями". З іншого боку:

"Президент має виконувати свої обов’язки й не повинен коментувати всі скандали".

Никифоров вважає, що "це забиратиме насправді багато часу" (мабуть, не дарма, адже скандалів в Україні більш ніж достатньо).

Зеленський чутливий до критики

У речника президента запитали, чи той чутливий до критики. Никифоров відповів, що достеменно не певен, але зі спостережень може зробити висновок, що таки чутливий.

У суспільстві був запит на серйозного президента, а Зеленський в’їхав у політику на велосипеді. З часом він став виглядати серйозним і системним політиком,

– підсумував Сергій Никифоров.