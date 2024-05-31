Німеччина дозволила бити своєю зброєю по території Росії

Уряд Німеччини дозволив Україні застосовувати німецьку зброю для того, щоб завдавати ударів по території Росії. Країна зазначила. що Україна має на це повне право.

Німеччина домовилася з Україною, що вона використовуватиме німецьку зброю "відповідно до міжнародного права" для захисту від російських ударів, які ворог завдає із прикордонних територій. Про це сказав речник уряду Штеффен Хебештрайт.

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Німеччина дозволила удари по території Росії

Ще нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц виступав проти використання німецької зброї для ударів по території Росії. Тепер в уряді змінили думку.

За інформацією Spiegel, федеральний уряд вирішив пом'якшити це правило через збільшення кількості російських атак з боку Росії, особливо по прикордонню Харківщини.

Київ уже давно наполягає на тому, щоб йому дозволили вести вогонь по території агресора із західної зброї.

Ми разом переконані, що Україна має право, згідно з міжнародним правом, захищатися від цих атак,

– сказав Штеффен Хебештрайт.

ЗМІ заявили, що США таємно дозволили Україні бити по Росії

Нещодавно видання Politico повідомило, що США дали Україні дозвіл використовувати американську зброю в обмежених масштабах проти цілей на території Росії. Однак це стосується лише контрударів на захист Харкова.

Проте варто зазначити, що окупанти обстрілюють не тільки Харків та не лише з Бєлгородської області. Зокрема Сумщину та Чернігівщину регулярно поливають вогнем з території Брянської області. Тим паче є загроза, що ворог може повторно піти у наступ на Сумському напрямку. Крім цього, винищувачі та бомбардувальники, які запускають по нашій країні крилаті ракети, розміщені не в прикордонних регіонах Росії.

Втім, експерти зауважують – те, що США послабили обмеження, є "позитивним сигналом". Особливо зважаючи на те, що Франція, Литва, Латвія, Канада, Швеція, Естонія, Польща, Фінляндія, Чехія, Велика Британія та Нідерланди не обмежують Україну в ударах по Росії.