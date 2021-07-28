На вимогу України: Німеччина готова до консультацій щодо "Північного потоку-2"
Джерело:Офіс Президента
У Німеччині заявили про готовність провести консультації щодо "Північного потоку-2". Їх ініцювали в Міністерстві закордонних справ України.
Про це заявив представник МЗС Німеччини Маттіас Люттенберг. Він зустрівся із заступником керівника Офісу Президента Ігорем Жовквою.
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Німеччина підтримує суверенітет України
Жовква розповів представнику МЗС Німеччини про позицію України щодо будівництва "Північного потоку-2". Також він наголосив на пов'язаних з ним гострих безпекових загрозах як для України, так і для всієї Європи.
Водночас Люттенберг зауважив, що позиція Німеччини щодо підтримки територіальної цілісності й суверенітету України залишається незмінною. Також він заявив про готовність німецької сторони до проведення консультацій щодо газопроводу.Довідка. МЗС України ініціювало консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Відомство 21 липня надіслало відповідні ноти в Брюссель і Берлін.
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Що цьому передувало
- США та Німеччина 21 липня домовилися щодо газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, Україна має отримати гарантії збереження транзиту газу після запуску газопроводу.
- Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський вважає, що завершення будівництва "Північного потоку-2" знизить рівень безпеки в Європі та спонукатиме Росію до агресивних дій.
- Європарламент виступив із заявою, у якій розкритикував угоду Джозефа Байдена та Ангели Меркель щодо "Північного потоку-2".
- За словами радника глави Офісу Президента Тимофія Милованова, у разі запуску газопроводу Україна втрачатиме 1,5 мільярда доларів.