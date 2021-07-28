На вимогу України: Німеччина готова до консультацій щодо "Північного потоку-2"

У Німеччині заявили про готовність провести консультації щодо "Північного потоку-2". Їх ініцювали в Міністерстві закордонних справ України.

Про це заявив представник МЗС Німеччини Маттіас Люттенберг. Він зустрівся із заступником керівника Офісу Президента Ігорем Жовквою.

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Німеччина підтримує суверенітет України

Жовква розповів представнику МЗС Німеччини про позицію України щодо будівництва "Північного потоку-2". Також він наголосив на пов'язаних з ним гострих безпекових загрозах як для України, так і для всієї Європи.

Водночас Люттенберг зауважив, що позиція Німеччини щодо підтримки територіальної цілісності й суверенітету України залишається незмінною. Також він заявив про готовність німецької сторони до проведення консультацій щодо газопроводу.

МЗС України ініціювало консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Відомство 21 липня надіслало відповідні ноти в Брюссель і Берлін.

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Що цьому передувало