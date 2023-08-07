Нова загроза для Кримського і Чонгарського мостів: які переваги німецьких ракет Taurus
Німеччина наближається до того, щоб передати Україні авіаційні ракети Taurus. Вони можуть допомогти Збройним Силам у знищенні російських складів на території України.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. На його думку, Taurus принципово не змінять перебіг подій на полі бою, але допоможуть ЗСУ в нищенні логістики окупантів.
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На що здатні німецькі ракети
Німецькі авіаційні ракети Taurus, які можуть передати Україні, матимуть той же ефект, що й Storm Shadow і SCAL/P. Фактично, німецька ракета є аналогом британської та французької за обсягом бойової частини. Єдиними її перевагами є більша дальність та дещо краща система наведення.
Україні потрібні ці ракети, тому що забагато ракет не буває. Британія і Франція не можуть віддати всі свої ракети Україні, тому залучення Німеччини до допомоги Збройним Силам було б дуже цінним.
"Із переданням Україні Taurus, логістика окупантів стане ще більш загроженою. В першу чергу, збільшаться ризики для Кримського і Чонгарського мостів", – пояснив Черник.
Чому найбажанішою зброєю для України є ATACAMS
Передання німецьких ракет може стати ще одним кроком до ракетної коаліції. В перспективі, після цього рішення навіть передача ATACAMS може стати реальністю.
"Про американські ракети не говорив тільки лінивий, але насправді саме вони є дуже і дуже потрібними. Адже авіаційні ракети (Storm Shadow, SCAL/P, Taurus – 24 Канал) потребують довшого часу на застосування", – пояснив військовий експерт.
Петро Черник про особливості ракети Taurus: дивіться відео
Для того, щоб запустити ракету з літака, потрібно, щоб він вилетів з аеродрому, долетів до точки пуску, випустив ракету, і повернувся назад. Після цього також варто провести перевірку літака, а в українському випадку йдеться про стару техніку минулого століття.
Натомість для того, щоб випустити ATACAMS, потрібен всього лиш один HIMARS та приблизно 15 – 20 хвилин на підготовку запуску.
Чи дійсно Україна отримає Taurus
- Одразу після отримання Storm Shadow Україна висловила своє бажання отримати і Taurus. 27 травня Україна подала запит на отримання німецьких авіаційних ракет.
- Однак уряд Німеччини зустрів цей заклик дещо прохолодно. Серед причин, через які наші партнери не погоджувалися надавати ЗСУ цю зброю, називали "можливість ударів по території Росії". Також іще місяць тому міністр оборони Німеччини зазначав, що надання цієї зброї "не на часі".
- Однак справжньою причиною зволікання Німеччини із переданням Україні авіаційних ракет, на думку аналітиків, може бути небажання уряду Шольца проявляти ініціативу у військовій допомозі. Подібною була позиція Берліну й щодо передання Україні танків: німецький уряд не погоджував передачу "Леопардів", аж поки Сполучені Штати не оголосили про надання Україні "Абрамсів".
- 7 серпня народний депутат України Єгор Чернєв повідомив, що ключові фракції німецького парламенту домовились підтримати надання Україні Taurus. Однак офіційної інформації про це наразі немає.