Німеччина передає Україні ще одну систему Patriot
Джерело:МЗС Німеччини
Україна отримає ще одну систему протиповітряної оборони. Patriot нашій державі знову надасть Німеччина.
Про це заявила Анналена Бербок на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Празі. Також глава МЗС додала, що її держава виділить Україні додаткові 500 мільйонів євро.
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Україна отримає від Німеччини Patriot
Посадовиця зазначила, що в НАТО дотримуються принципу "один за всіх, усі за одного".
Жорстока агресія Путіна проти України та його провокації на зовнішніх кордонах ЄС і НАТО вимагають нашої непохитної єдності,
– наголосила Бербок.
Також додала, що міжнародне право однозначне: держави, які зазнали нападу, мають не лише право захищати свою територію, але й обов'язок захищати своїх громадян. Глава МЗС наголосила, що німецька військова підтримка України відповідає цим принципам.
Зміцнення протиповітряної оборони України залишається вкрай важливим. Німеччина надає ще одну систему Patriot і додаткові 500 мільйонів євро. Разом ми повинні підтримувати нашу непохитну підтримку та відданість,
– підкреслила очільниця німецького МЗС.
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Коли Patriot буде в Україні
- Зауважимо, що у квітні уряд Німеччини оголосив про негайне постачання Україні ще однієї системи Patriot. Причина – посилення авіаційних атак окупантів.
- ЗМІ писали, що зенітний ракетний комплекс може прибути в Україну не раніше кінця червня. Мовляв, з початку травня 6 тижнів триватимуть навчання.
- Також журналісти припускали, що Patriot може збігтись з постачанням F-16 (поки лише в невеликій кількості).