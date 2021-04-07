Не на порядку денному: Німеччина виступила проти вступу України в НАТО

Представники уряду Німеччини стримано відреагували на бажання України найближчим часом отримати План дій щодо членства в НАТО. Там заявили, що наразі питання вступу держави до Альянсу не на порядку денному.

Представниця німецького уряду Ульріке Деммер зазначила, що Україна є багаторічним партнером НАТО. Водночас сам Північноатлантичний альянс сповідує політику "відкритих дверей".

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Однак, за словами Деммер, усі наступні кроки української держави для отримання членства в НАТО наразі не на часі.

Реакція на агресію Росії

Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні План дій щодо членства. Це дозволить державі вступити до Північноатлантичного альянсу.

Деммер також висловила занепокоєння через загострення ситуації на Сході України та стягування російських військ. Зокрема, вона висловила підтримку суверенітету та територіальній цілісності України з боку уряду Німеччини.

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Вступ України в НАТО: коротко