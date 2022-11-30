Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу

Німецький парламент проголосував за резолюцію, що визнає Голодомор геноцидом проти українського народу. У Бундестазі заявили, що від голоду та репресій постраждала вся Україна.

Стало відомо, що у середу, 30 листопада, головний законодавчий орган Німеччини ухвалив доленосне рішення. Нарешті на офіційному рівні у Берліні визнали Голодомор – геноцидом, – про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Про що йдеться у резолюції

У документі, який ухвалив Бундестаг чітко вказано, що мор голодом відбувався на всій території України та це потрібно визнати зараз без будь-яких сумнівів.

Від голоду та репресій постраждала вся Україна, а не лише її зерновиробничі регіони. З сьогоднішньої точки зору, історико-політична класифікація як геноцид очевидна. Німецький Бундестаг поділяє таку класифікацію,

– зазначено у документі.

"Правда перемагає"

Цю резолюцію підготували спільно депутати з різних фракцій парламенту. Зокрема, це чиновники з Соціал-демократичної партії, з партії Зелених, Вільної демократичної партії, та навіть опозиційного Християнсько-демократичного союзу.

Зеленський подякував німецьким парламентарям та констатував, що правда у будь-якому разі перемагає брехню. Окрім того, на ухвалення цієї резолюції також відреагував міністр культури Олександр Ткаченко.

Визнання Голодомору – геноцидом – це настання історичної справедливості та засвідчення наслідків злочинів. Сьогодні це надважливо в умовах нової геноцидальної війни в Європі,

– написав він.

Також глава відомства зазначив, що спільні зусилля всіх українців в цьому напрямку – інформування світу про трагедію українського народу – "дають плоди". Він підкреслив, що мав багато розмов з німецькими міністрами та депутатами з цього приводу, та подякував німцям після ухвалення доленосного документа.

Як Європа вшановувала жертв Голодомору

Нагадаємо, в останню суботу листопада кожного року відбувається вшанування пам'яті людей, що загинули під час Голодомору 1932 – 33 років.

Цьогоріч свою солідарність з Україною засвідчило чимало країн. Зокрема в Угорщині та Польщі пройшли відповідні акції.

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У німецькому парламенті під час голосування за резолюцію був присутній Олексій Макеєв, що є послом України в Німеччині, та його попередник, а зараз заступник глави МЗС Андрій Мельник.