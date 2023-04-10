Боєприпаси, дрони та вантажівки: Німеччина надала Україні новий пакет допомоги

Федеральний уряд Німеччини оголосив про зміни у новому пакеті військової допомоги для України, який був оголошений минулого тижня. Зокрема, у списку збільшили кількість одиниць техніки.

Відтак, замість трьох броньованих інженерних машин Dachs, як було заплановано раніше, Україна отримала чотири екземпляри такої техніки. Також наші воїни отрималиь на 8 вантажівок більше, ніж обіцяли.

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Що отримала Україна

Пакет військової допомоги від Німеччини суттєво доповнили:

8 вантажівками Zetros (загалом 60);

8 мобільними антенними системами (загалом 42);

6 дронами для розвідувальних задач (загалом 32);

23 520 боєприпасами калібру 40 міліметрів (загалом 83 520).

Зауважимо, що для наших воїнів особливо важливі вантажівки Zetros, розроблені Mercedes-Benz. Вони створені спеціально для екстремальних умов бездоріжжя.

Що варто знати про військову допомогу від Німеччини