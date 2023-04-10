Боєприпаси, дрони та вантажівки: Німеччина надала Україні новий пакет допомоги
10 квітня 2023, 15:17Читать новость на русском
Джерело:Федеральний уряд Німеччини
Федеральний уряд Німеччини оголосив про зміни у новому пакеті військової допомоги для України, який був оголошений минулого тижня. Зокрема, у списку збільшили кількість одиниць техніки.
Відтак, замість трьох броньованих інженерних машин Dachs, як було заплановано раніше, Україна отримала чотири екземпляри такої техніки. Також наші воїни отрималиь на 8 вантажівок більше, ніж обіцяли.
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Що отримала Україна
Пакет військової допомоги від Німеччини суттєво доповнили:
- 8 вантажівками Zetros (загалом 60);
- 8 мобільними антенними системами (загалом 42);
- 6 дронами для розвідувальних задач (загалом 32);
- 23 520 боєприпасами калібру 40 міліметрів (загалом 83 520).
Зауважимо, що для наших воїнів особливо важливі вантажівки Zetros, розроблені Mercedes-Benz. Вони створені спеціально для екстремальних умов бездоріжжя.
Що варто знати про військову допомогу від Німеччини
- Перед початком повномасштабного вторгнення Німеччина заявила, що відправить в Україну 5 000 військових шоломів. Тоді в Україні зустріли цю заяву доволі різко. Зокрема, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що каски у Берліна ніхто не просив.
- Однак вже після початку повномасштабної агресії Росії риторика Німеччини почала змінюватись. Країна почала постачати Україні зброю.
- Відтак, вже на початку 2023 року Німеччина погодилась передати Україні танки Leopard. Проте це трапилось тільки після того, як США заявили про передачу нашій державі 31 танка M1A2 Abrams.
- Вже 27 березня 2023 року офіційний Берлін заявив, що в Україну прибули всі обіцяні Німеччиною танки Leopard 2 і БМП Marder. Ба більше, у Німеччині запевнили, що передали навіть більше танків, ніж погоджували.