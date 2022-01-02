У Німеччині допускають зупинку "Північного потоку-2": назвали умову

У Німеччині представник "Зелених" заявив, коли запуск "Північного потоку-2"слід поставити під питання. Зокрема мовиться про випадок нового вторгнення Кремля в Україну.

Такої думки дотримується представник "Зелених" Омід Нуріпур, який претендує на посаду голови партії. Про це він заявив місцевим ЗМІ.

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Якщо Росія вторгнеться в Україну, то, зрозуміло, "Північний потік-2 " повинен стати предметом обговорення. Це взагалі не питання,

– переконаний Нуріпур.

Політик пригадав, що його партія завжди виступала проти російського проєкту. Проте зауважив, що тепер газопровід важко зупинити тому, що він вже збудований і мовиться тільки про сертифікацію.

"Ми будемо дотримуватися законодавства. Якщо Єврокомісія і Федеральне мережеве агентство дійдуть висновку, що немає правової основи для його запуску, то газ по ньому не потече. Якщо ж правова основа є, то "Північний потік-2" буде запущений", – підсумував представник "Зелених".

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Росія збудувала газопровід "ПП-2" у обхід України. 16 листопада Німеччина призупинила процес сертифікації російського газогону "ПП-2". Причина – необхідність реорганізації відповідно до німецького законодавства.

У той же день польська державна нафтогазова компанія PGNiG заявила, що розгляд заявки на сертифікацію російського газопроводу призупинили через прийняття їхньої позиції. Там додали, що це тільки "перший крок".

30 грудня віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек підтримав рішення не втручатися у затвердження "ПП-2". Він не заперечив, що проєкт можуть зупинити у випадку агресії Росії.

Перед цим експерт, коментуючи розмови Джо Байдена та Володимира Путін, заявив, що адміністрація Байдена намагається не давати чітких меседжів стратегії діяльності й скоріше гібридно заплутувати своїх опонентів.

Попри це, стратегічна ціль Штатів – це зупинка "Північного потоку-2", обмеження потенціалу майбутньої російської агресії та посилення східного флангу НАТО.

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