У Німеччині сумніваються, що Шольц поїде в Україну найближчим часом
Джерело:Die Zeit
Володимир Зеленський запросив Олафа Шольца відвідати Україну 9 травня. На це вже відреагували в уряді Німеччини.
Найближчим часом канцлер Німеччини не поїде з робочим візитом в Україну. Таку думку висловили міністр фінансів Крістіан Лінднер.
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Чому Шольц не приїде в Україну
Лінднер наголосив, що канцлер з повагою ставиться до запрошення президента України. Однак така поїздка вимагає відповідних заходів безпеки. Їх неможливо організувати за короткий термін, тому Шольц й не приїде до Києва найближчим часом, тобто 9 травня.
Канцлер вирішує сам. Я знаю, що він завжди ретельно зважує свої рішення з різних точок зору,
– підкреслив міністр.
Нагадаємо, український лідер наголосив, що візит Шольца в Україну 9 травня став би "потужним політичним кроком".
Раніше Шольц казав, що не може приїхати до Києва, бо першим це, мовляв, має зробити президент Німеччини Франк-Вольтер Штайнмаєр. Сам німецький президент казав, що йому відмовили у візиті в Україну. Однак Зеленський це спростував й зазначив, що не отримував жодних запитів від Штайнмаєра.
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Останні новини з Німеччини
- 5 травня Шольц поговорив телефоном з очільником Білого дому Джо Байденом. У підсумку цієї розмови політики зазначили, що не визнають захоплені українські території російськими.
- Канцлер запевнив, що поки війна в Україні не закінчиться, світ не скасує санкції, які запровадили проти Росії.
- За словами Шольца, Європейський Союз поетапно відмовлятиметься від російської нафти та скорочуватиме імпорт газу. Цей процес триватиме до кінця року. Водночас російське вугілля планують перестати закуповувати вже влітку.
- Влада Берліну заборонила проводити заходити з українською символікою 8 – 9 травня. Це обурливе рішення засудив посол України Андрій Мельник. Він назвав його "ляпасом українців". Після того, німці дозволили українські прапори, однак лише на 1 годину 9 травня.
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