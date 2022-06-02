У Німеччині відповіли на звинувачення через повільні темпи озброєння для України
Джерело:Deutschlandfunk Kultur
У Німеччині відкинули звинувачення щодо повільного постачання зброї Україні. У Берліні обіцяють допомагати Україні у довгостроковій перспективі.
Німеччина розраховує допомагати Україні у довгостроковій перспективі
Відповідну заяву зробила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Вона відкинула звинувачення у тому, що федеральний уряд не надає Україні достатньої військової підтримки та не робить це швидко.
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Ламбрехт наголосила, що робота з важким озброєнням вимагає більше підготовки.
Також вона заявила, що Німеччина розраховує допомагати Україні у середньодовгостроковій перспективі. Міністерка зазначила, що Україна має бути оснащена таким чином, щоб могла захистити себе у війні з Росією.
Міністерка оборони розповіла, що Німеччина організувала "круговий обмін": якщо країни ЄС поставляють Україні, наприклад, техніку радянського виробництва, то Німеччина пізніше відновить їх запаси.
Щодо прямих поставок танків західного зразка, як зазначила Ламбрехт, такі рішення завжди узгоджуються з союзниками. За її словами, обіцяні танки Gepard спочатку потрібно було б модернізувати.
Раніше Надзвичайний і Повноважний Посол України в Німеччині Андрій Мельник кепкував з Берліна через повільні темпи постачання військової допомоги. Він опублікував світлину з равликом та патроном, натякнувши на "швидкість" допомоги від Німеччини.
Німеччина надасть Україні ППО
- 1 червня стало відомо, що Німеччина надасть Україні сучасну систему протиповітряної оборони. Відповідну заяву зробив німецький канцлер Олаф Шольц.
- Україна отримає зенітний ракетний комплекс IRIS-T, який здатен знешкоджувати літаки, крилаті та балістичні ракети. Зауважимо, що Україна раніше вже просила Німеччину передати цей комплекс, однак Берлін не погодився.
- Після цього міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що постачання Україні систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM не відбудеться скоро. За її словами, це може зайняти декілька місяців.
- Нова допомога він Німеччини допоможе змінити ситуацію на полі бою. Відповідну думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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