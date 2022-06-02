У Німеччині відповіли на звинувачення через повільні темпи озброєння для України

У Німеччині відкинули звинувачення щодо повільного постачання зброї Україні. У Берліні обіцяють допомагати Україні у довгостроковій перспективі.

Німеччина розраховує допомагати Україні у довгостроковій перспективі

Відповідну заяву зробила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Вона відкинула звинувачення у тому, що федеральний уряд не надає Україні достатньої військової підтримки та не робить це швидко.

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Ламбрехт наголосила, що робота з важким озброєнням вимагає більше підготовки.

Також вона заявила, що Німеччина розраховує допомагати Україні у середньодовгостроковій перспективі. Міністерка зазначила, що Україна має бути оснащена таким чином, щоб могла захистити себе у війні з Росією.

Міністерка оборони розповіла, що Німеччина організувала "круговий обмін": якщо країни ЄС поставляють Україні, наприклад, техніку радянського виробництва, то Німеччина пізніше відновить їх запаси.

Щодо прямих поставок танків західного зразка, як зазначила Ламбрехт, такі рішення завжди узгоджуються з союзниками. За її словами, обіцяні танки Gepard спочатку потрібно було б модернізувати.

Раніше Надзвичайний і Повноважний Посол України в Німеччині Андрій Мельник кепкував з Берліна через повільні темпи постачання військової допомоги. Він опублікував світлину з равликом та патроном, натякнувши на "швидкість" допомоги від Німеччини.

Німеччина надасть Україні ППО

1 червня стало відомо, що Німеччина надасть Україні сучасну систему протиповітряної оборони. Відповідну заяву зробив німецький канцлер Олаф Шольц.

Україна отримає зенітний ракетний комплекс IRIS-T, який здатен знешкоджувати літаки, крилаті та балістичні ракети. Зауважимо, що Україна раніше вже просила Німеччину передати цей комплекс, однак Берлін не погодився.

Після цього міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що постачання Україні систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM не відбудеться скоро. За її словами, це може зайняти декілька місяців.

Нова допомога він Німеччини допоможе змінити ситуацію на полі бою. Відповідну думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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