У Німеччині виключають постачання летальної зброї Україні
28 січня 2022 , 14:55
Джерело:24 канал
Уряд Німеччини повністю виключає постачання летального озброєння Україні. Кажуть, мовляв, експорт зброї у "кризові регіони" неможливий.
Конфлікт можна врегулювати лише дипломатичним шляхом. Про це заявив офіційний представник кабінету міністрів Німеччини Штеффен Хебештрайт на пресконференції.
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Проте Хебештрайт додав, що будь-яка агресія Росії проти України матиме для неї політичні та економічні наслідки. Чиновник наголосив, що від Росії вимагають зробити внесок у деескалацію.
У принципі діє правило: у кризові райони ні. Ми ясно виключили постачання летальної зброї, зокрема в Україну,
– сказав Хебештрайт.
Німеччина не хоче постачати зброю: що відомо
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок констатувала, що Берлін не буде постачати оборонне озброєння в Україну.
- Позицію Берліна критикують інші країни Заходу. У Міноборони Латвії назвали це "ганьбою".
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що такий крок "українці пам'ятатимуть десятиліттями".
- 26 січня Німеччина схвалила військову допомогу Україні, але це не зброя. Виділять 5 тисяч військових касок. Також Бербок каже, що Україні допоможуть добудувати бункер під Одесою.
- Глава Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт переконує, що країна не постачатиме нам зброю, бо боїться ескалації з боку Росії.
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