У Німеччині виключають постачання летальної зброї Україні

28 січня 2022 , 14:55

Джерело:

24 канал

Уряд Німеччини повністю виключає постачання летального озброєння Україні. Кажуть, мовляв, експорт зброї у "кризові регіони" неможливий.

Конфлікт можна врегулювати лише дипломатичним шляхом. Про це заявив офіційний представник кабінету міністрів Німеччини Штеффен Хебештрайт на пресконференції.

До теми Бояться ескалації: у Німеччині пояснили відмову постачати зброю Україні

Проте Хебештрайт додав, що будь-яка агресія Росії проти України матиме для неї політичні та економічні наслідки. Чиновник наголосив, що від Росії вимагають зробити внесок у деескалацію.

У принципі діє правило: у кризові райони ні. Ми ясно виключили постачання летальної зброї, зокрема в Україну,
– сказав Хебештрайт.

Німеччина не хоче постачати зброю: що відомо

Зверніть увагу! Також у Німеччині лунають зухвалі заяви про Україну. Наприклад, глава Військово-морських сил Кай-Ахім Шенбах сказав, що тимчасово окупований Крим "ніколи не повернеться в Україну". Після цього він пішов у відставку.

До теми – Німеччина направить Україні 5 тисяч касок | На цю хвилину:

 

Автор: Ольга Музика