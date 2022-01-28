У Німеччині виключають постачання летальної зброї Україні

Уряд Німеччини повністю виключає постачання летального озброєння Україні. Кажуть, мовляв, експорт зброї у "кризові регіони" неможливий.

Конфлікт можна врегулювати лише дипломатичним шляхом. Про це заявив офіційний представник кабінету міністрів Німеччини Штеффен Хебештрайт на пресконференції.

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Проте Хебештрайт додав, що будь-яка агресія Росії проти України матиме для неї політичні та економічні наслідки. Чиновник наголосив, що від Росії вимагають зробити внесок у деескалацію.

У принципі діє правило: у кризові райони ні. Ми ясно виключили постачання летальної зброї, зокрема в Україну,

– сказав Хебештрайт.

Німеччина не хоче постачати зброю: що відомо

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок констатувала, що Берлін не буде постачати оборонне озброєння в Україну.

Позицію Берліна критикують інші країни Заходу. У Міноборони Латвії назвали це "ганьбою".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що такий крок "українці пам'ятатимуть десятиліттями".

26 січня Німеччина схвалила військову допомогу Україні, але це не зброя. Виділять 5 тисяч військових касок. Також Бербок каже, що Україні допоможуть добудувати бункер під Одесою.

Глава Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт переконує, що країна не постачатиме нам зброю, бо боїться ескалації з боку Росії.

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