ПДЧ України в НАТО не зупинило б Росію, – посол Німеччини про слова Данілова

Анка Фельдгузен вважає, що надання Україні ПДЧ не зупинило б Росію від окупації Криму. Цією заявою німецька дипломатка прокоментувала слова Олексія Данілова.

Нещодавно секретар РНБО сказав, що Франція та Німеччина, які у 2008 році відмовили Україні та Грузії у Плані дій щодо членства в НАТО, повинні нести відповідальність за агресію Москви.

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Росія планувала окупацію давно

Анка Фельдгаузен повідомила, що її країна не відчуває себе винною за окупацію Криму в 2014 році. Вона впевнена, що Росія давно мала плани на півострів.

"Держава-агресор побачила, що Україна перебувала у слабкому стані, знайшла можливість діяти та швидко зреагувала", – сказала посол Німеччини в Україні.

Адже було видно, що росіяни давно до цього готувалися. Був би ПДЧ, не було ПДЧ – це теж спекуляції. Але я особисто не думаю, що наявність ПДЧ якось зупинила б росіян,

– додала дипломатка.

Вступ України до НАТО: коротко

У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.

НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.

Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.

Глава США Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.

До теми НАТО не робило нічого для членства України в Альянсі з 2008 року, – Кулеба