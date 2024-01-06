У Німеччині зростає політичний тиск на Шольца: у канцлера вимагають передати Taurus Україні

Німеччина продовжує відтягувати надання Україні далекобійних ракет Taurus. Водночас у Бундестазі висловили обурення щодо повільного постачання озброєння для нашої держави.

Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати більше не зможуть постачати збройну допомогу Україні. Це діятиме до того часу, коли Конгрес США врешті-решт зможе ухвалити виділення фінансової допомоги Україні.

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Україні потрібні Taurus для ударів по цілях у Росії

Кілька провідних представників партій Бундестагу з питань оборони висловились за надання Україні далекобійних ракет Taurus для ударів по цілях на території Росії. Цікавим є те, що цю позицію федеральний уряд раніше називав неприйнятною.

Щодо постачання для ЗСУ Taurus раніше висловились речниця з питань оборони від "зелених" Сара Нанні та експерт із зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу, колишній полковник Бундесверу Родеріх Кізеветтер.

Політики наголошують на тому, що Україна повинна мати право використовувати ці далекобійні ракети задля знищення російських установок, з яких окупанти запускають ракети.

Найефективнішим захистом від російських авіаударів є вогонь по цілях на російській території та на окупованих територіях на сході України, звідки Росія здійснює свої атаки,

– зазначила Нанні.

Вона також заявила, що це найкращий захист для цивільних українців і він передбачений міжнародним правом.

Водночас Кізеветтер вважає, що для таких ударів незамінними будуть німецькі крилаті ракети.

Taurus важливий тому, що ця система дуже ефективна і може бути використана для знищення структур постачання й управління далеко за лінією фронту,

– наголосив політик.

Він також припустив, що за допомогою далекобійної зброї Україна може знищити Кримський міст, що унеможливить постачання російських військ через Крим, знищить Чорноморський флот, а також змусить ворога капітулювати, звільнивши таким чином півострів.

Що цьому передувало