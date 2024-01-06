У Німеччині зростає політичний тиск на Шольца: у канцлера вимагають передати Taurus Україні
Джерело:Rheinische Post
Німеччина продовжує відтягувати надання Україні далекобійних ракет Taurus. Водночас у Бундестазі висловили обурення щодо повільного постачання озброєння для нашої держави.
Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати більше не зможуть постачати збройну допомогу Україні. Це діятиме до того часу, коли Конгрес США врешті-решт зможе ухвалити виділення фінансової допомоги Україні.
Дивіться також Patriot рятує тисячі життів в Україні: NYT пояснили, що буде у разі нестачі ракет ППО
Україні потрібні Taurus для ударів по цілях у Росії
Кілька провідних представників партій Бундестагу з питань оборони висловились за надання Україні далекобійних ракет Taurus для ударів по цілях на території Росії. Цікавим є те, що цю позицію федеральний уряд раніше називав неприйнятною.
Щодо постачання для ЗСУ Taurus раніше висловились речниця з питань оборони від "зелених" Сара Нанні та експерт із зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу, колишній полковник Бундесверу Родеріх Кізеветтер.
Політики наголошують на тому, що Україна повинна мати право використовувати ці далекобійні ракети задля знищення російських установок, з яких окупанти запускають ракети.
Найефективнішим захистом від російських авіаударів є вогонь по цілях на російській території та на окупованих територіях на сході України, звідки Росія здійснює свої атаки,
– зазначила Нанні.
Вона також заявила, що це найкращий захист для цивільних українців і він передбачений міжнародним правом.
Водночас Кізеветтер вважає, що для таких ударів незамінними будуть німецькі крилаті ракети.
Taurus важливий тому, що ця система дуже ефективна і може бути використана для знищення структур постачання й управління далеко за лінією фронту,
– наголосив політик.
Він також припустив, що за допомогою далекобійної зброї Україна може знищити Кримський міст, що унеможливить постачання російських військ через Крим, знищить Чорноморський флот, а також змусить ворога капітулювати, звільнивши таким чином півострів.
Що цьому передувало
- 2 січня у Бундестазі виступили із закликом про передачу Україні ракет Taurus. Голова комітету Бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, розкритикувала повільне постачання зброї для нашої держави. Політична діячка закликала передати Україні ракети Taurus. Штрак-Ціммерман наголосила на тому, що наша держава потребує більше боєприпасів, більше запчастин, і тому потрібно негайно мобілізувати Taurus, щоб остаточно ускладнити для Росії можливість поповнення запасів.
- Згодом у Німеччині відповіли, що Україні не варто очікувати, що поставки далекобійних ракет Taurus будуть здійснені швидко. Один з політиків "ХДС" Норберт Реттген вкотре розкритикував федеральний уряд за те, що він досі не постачає Україні будь-які додаткові системи озброєння великої дальності. Втім, канцелярія хвилюється, що німецьку зброю можуть використати, аби провести атаки углиб території Росії.