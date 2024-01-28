Німецька компанія подарує Україні 100 дронів Trinity: ті сканують територію площею 700 гектарів

Німецька компанія-виробник дронів вже скоро передасть українському війську 100 дронів Trinity. Ці безпілотники допомагають побудувати візуалізацію території, в тому числі й в реальному часі.

Варто зазначити, що окрім подарунку у вигляді 100 дронів Trinity, німецька компанія й до цього активно співпрацювала з Україною. Зокрема, вона постачала сотні БпЛА Vector від імені уряду Німеччини.

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Поставки німецького дрона

Німецький виробник дронів Quantum-Systems розпочав поставку 100 безпілотників Trinity для українських Збройних Сил. Зазначається, що рішення щодо безоплатної поставки озброєння прийняли ще у вересні 2023 року. Українські оператори вже завершили тренінг для підготовки інструкторів, що проводила для військових компанія.

Очікується, що перша партія безпілотників надійде до кінця цього місяця. Сам дрон Trinity особливий тим, що здійснює автоматизоване тактичне картографування та візуалізацію місцевості. Безпілотник має такі характеристики:

максимальний час польоту – 90 хвилин;

максимальна площа – 700 гектарів;

дальність – 5 – 7,5 кілометрів;

розмах крил – 2,394 метра;

максимальна злітна вага – 5,75 кілограма.

Ці дрони використовуються для точного відображення пошкоджень інфраструктури, будівель, доріг або мостів після, наприклад, російських атак. Також є шанс, що Trinity з'явиться й на фронті, адже німецький виробник надав різні моделі цього дрона.

Компанія поділилася з Україною і безпілотником Trinity Tactical, який можна використовувати, наприклад, для забезпечення зображень у режимі реального часу спецпідрозділів, які діють на території противника або в ізольованих районах.

Як діє німецький картографічний безпілотник Trinity: дивіться відео

Допомога від Німеччини