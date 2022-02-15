Німецький політик заявив, що Крим – "фактично та історично російський"

Політик з Німеччини Бернд Бауманн заявив, що Крим – "фактично та історично російський". Ба більше – він навіть висловив бажання, аби питання приналежності півострова "врегулювали".

Німецький політик, який представляє партію "Альтернатива для Німеччини", вирішив прокоментувати приналежність Кримського півострова.

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У Німеччині назвали Крим "російським"

Бернд Бауман заявив, що Крим "фактично є територією Росії". Він додав, що "історично ця територія також належить Росії". А тоді пішов ще далі, наголосивши, що визнання цього нібито "допомогло б знизити напруженість між Росією та Україною".

Це було б хорошим частковим результатом, якби це врегулювали,

– сказав Бауман.

До слова, раніше лідер цієї ж політичної сили Тіно Хрупалла зазначив, що Росія окупувала Кримський півострів у 2014 році. Однак порадив "звикнути до факту, що Москва вже точно не віддасть Крим назад".

Позиція Німеччини щодо України й Росії: коротко

На тлі нових загроз зі сторони Росії позиція Німеччини дещо відрізняється від тієї, яка є в інших партнерів України. Зокрема, Берлін продовжує відмовлятися надавати Україні зброю для оборонних цілей. Мовляв, це може загострити конфлікт. Там вважають, що вирішити ситуацію можна дипломатично.

У Києві 14 лютого з візитом перебував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він поспілкувався з Володимиром Зеленським. У результаті Берлін пообіцяв надати Києву фінансову підтримку. Мовиться про 150 мільйонів євро нових кредитів.

Під час перемовин український лідер також згадав про постачання зброї від Німеччини та "Північний потік-2". Водночас Шольц про газопровід змовчав, але пообіцяв увести санкції проти Росії.

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