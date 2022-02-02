Німці реально бояться росіян, – Чалий

Позиція Німеччини щодо України на тлі можливого вторгнення Кремля є неоднозначною. Однак насправді німці бояться Росію та передають цей жах перед нею від покоління до покоління.

Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів експосол України у США Валерій Чалий. Після Другої світової війни у Німеччині відбулося багато переосмислень, але глибоке історичне коріння не дає можливості різко змінити ситуацію.

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За словами Чалого, зараз Німеччина йде помилковим шляхом, тому що хоче відігравати ключову роль у Європі та бути одним з центрів сили у майбутньому. Однак країна нічого не робить у сфері безпеки.

При цьому справжньою проблемою є глибоке побоювання всередині кожного німця перед Радянським Союзом, який не тільки переміг нацистську Німеччину у той час, а й залишив дуже багато особистих ран.

Тобто вони (німці – 24 канал) бояться росіян. Вони просто реально бояться росіян, передають цей жах перед Росією від покоління до покоління вже зараз. Я це особисто бачив, чув. Валерій Чалий Експосол України у США

Чому Німеччина не боїться Україну

На думку Чалого, Україна взяла абсолютно інший наратив, аніж Росія, адже не хоче бути спадкоємицею Йосипа Сталіна. Саме це й дало німцям можливість нас відокремити.

"Так не можна. Якщо ви берете до уваги російський інтерес і не берете український, то дуже швидко зміните настрої в Україні. Це поганий шлях між двома країнами", – наголосив дипломат.

Чалий також додав, що у такий спосіб Німеччина зараз руйнує хороші відносини з Україною.

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