В нього може початися паніка, – політолог пояснив, чому варто припинити телефонувати до Путіна

Європейські лідери, зокрема Олаф Шольц та Еммануель Макрон, часто телефонують до Володимира Путіна. проте це лише погіршує ситуацію та наводить главу Кремля на думку, що він все робить правильно, його підтримують. На думку експерта, політика краще взагалі ігнорувати Путіна.

Про це 24 каналу розповів політолог Петро Олещук. Він погоджується з твердженням, що "розмови Шольца та Макрона з лідером Кремля прокладають шлях новому насильству від Путіна".

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Путіна треба ігнорувати

На думку політолога, для того, аби в Росії почали задумуватися над реальним станом справ, потрібно, щоб всі лідери країн та представники відомств, на кшталт ООН, почали ігнорувати Путіна, робити вигляд, що його не існує.

Бо цими розмовами вони підтримують це маніакальне правління диктатора. Путін починає вважати, що він дійсно такий важливий, бо до нього телефонують та хочуть поговорити. Він думає: "Потрібно ще трохи натиснути, і тоді я точно переможу",

– пояснює Олещук.

Експерт вважає, що якщо ніхто з главою Кремля не захоче спілкуватися протягом тижня чи місяця, всі будуть ігнорувати спроби встановити контакт, тоді в Путіна може початися паніка.

"Бо це буде реальним індикатором, що щось він робить не те. А так, якщо він кожного дня чи тижня спілкується з лідером якоїсь країни, то це підтримує його переконанню, що він все робить правильно, але треба трохи дотиснути", – сказав він.

За словами Олещука, такі розмови з точки зору зупинення російської агресії, нічого доброго не приносять.

Але такі розмови ще будуть тривати. Завжди знайдеться якийсь політик, який вважатиме, що він зможе це використати на користь своєї держави. І це, на мою думку, серйозна проблема,

– запевнив він.

Розмови Макрона і Шольца з путіним тільки підтримують диктатора, – Олещук



Розмови Путіна з Макроном та Шольцом: коротко

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